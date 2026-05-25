Pd, Eleonora Lintas è la nuova segretaria regionale dei Giovani Democratici

Genova. Vent’anni appena compiuti, Eleonora Lintas, ex coordinatrice degli studenti della Liguria e consigliera municipale nel Centro Est a Genova, è stata eletta segretaria regionale dei Giovani Democratici al termine del congresso dell’organizzazione giovanile del Pd.

“Oggi facciamo ripartire i Giovani Democratici della Liguria dopo una stagione di smarrimento – ha detto appena eletto – questo congresso apre un percorso costituente che porteremo in tutta la regione, uscendo dalle stanze chiuse per tornare tra le persone e nei territori dimenticati”.

“Siamo una generazione di ragazzi e ragazze che vivono in una regione che continua a perdere giovani – continua – nel 2024 oltre duemila sono fuggiti all’estero e quasi 40mila sono precari o Neet. Davanti a questi dati, il femminismo e la parità di genere diventano per noi battaglie economiche e strutturali: senza indipendenza e lavoro stabile, la libertà non esiste”.

“La recente campagna elettorale per le regionali di Andrea Orlando e le mobilitazioni referendarie dimostrano che c’è una forte domanda di cambiamento e che migliaia di giovani vogliono fare politica dal basso. Noi ripartiamo da qui, con l’ambizione di formare una nuova classe dirigente e il dovere di tornare a essere utili a chi oggi si sente invisibile”, conclude.

Il segretario regionale Pd Davide Natale augura buon lavoro: “A lei va tutto il nostro sostegno, certi che saprà guidare questa giovane comunità politica con entusiasmo e capacità di coinvolgimento, rafforzando la partecipazione delle nuove generazioni all’interno del Partito Democratico e nel dibattito pubblico ligure. Il Pd Liguria sosterrà i Giovani Democratici nel percorso di crescita, partecipazione e costruzione di nuove idee per il futuro del nostro territorio. Sapremo cogliere le sue proposte e le sue sollecitazioni”.