Eduparty 2026, venerdì 29 dalle 16 a mezzanotte festa al parco urbano Gavoglio

Genova. Torna, venerdì 29 maggio, dalle 16 alle 24, al Parco Urbano Gavoglio, nel quartiere Lagaccio, EduParty 2026, festa di comunità giunta alla sua terza edizione.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Genova e coordinata dai Servizi sociali I Centro Est, nell’ambito dell’azione della Direzione Welfare del Comune di Genova, sostiene il welfare di prossimità come occasione di coesione, partecipazione e inclusione nei quartieri, attraverso il lavoro territoriale e la collaborazione con il privato sociale, il Terzo Settore e la rete istituzionale locale sostenendo percorsi di presidio sociale, attivazione delle comunità e contrasto alle fragilità.

«EduParty è un esempio concreto di come il welfare territoriale possa diventare generatore di comunità, relazioni e opportunità – dichiara l’assessora al Welfare, Cristina Lodi – Sostenere iniziative come questa significa investire in una città più vicina alle persone, capace di intercettare i bisogni, valorizzare le energie dei territori e costruire risposte condivise insieme ai servizi, al Terzo Settore e ai cittadini. Il nostro obiettivo è rafforzare una presenza pubblica che non sia solo risposta alla fragilità, ma anche promozione di partecipazione, inclusione e coesione sociale».

EduParty nasce nell’ambito del lavoro quotidiano che il Servizio Sociale svolge in collaborazione con il Municipio I Centro Est. «L’evento – spiega l’assessora – assume un valore che va oltre il programma della giornata: è l’espressione concreta di una presenza pubblica che non si limita a intervenire sull’emergenza, ma costruisce occasioni di incontro, fiducia e cittadinanza attiva per rafforzare la dimensione comunitaria del welfare e investire sulla capacità dei quartieri di diventare luoghi di inclusione e corresponsabilità. L’iniziativa, che si stima coinvolgerà circa 350 partecipanti nell’arco della giornata, rappresenta un’importante azione di welfare territoriale capace di generare effetti che vanno ben oltre il singolo evento. EduParty contribuisce a rafforzare un senso di comunità più profondo e consapevole, valorizzando il territorio municipale come spazio di incontro, partecipazione e interesse collettivo, e dimostrando come il Servizio Sociale Territoriale possa svolgere un ruolo attivo di animazione e coesione sociale, non solo di risposta alla domanda individuale».

«L’occasione di Eduparty è quella di fare comunità in modo più profondo e consapevole, attraverso tutta la rete dei servizi sociali, degli educatori per gli adulti, dei progetti SEA e insieme a tutta la grande e ricca rete delle associazioni presenti sul territorio del Lagaccio – aggiunge la presidente del Municipio I Simona Cosso -. In un quartiere come Lagaccio che presenta diverse fragilità di vario tipo – non solo fisiche, ma anche sociali – questa è un’occasione importante per continuare a stringere la collaborazione con il Municipio Centro Est, che ha rilasciato il patrocinio per questa importante iniziativa di tutto il giorno. Ciò che conta è come questo evento rappresenti un ulteriore strumento di partecipazione, non solo per le associazioni, ma per la cittadinanza tutta. Saranno previste diverse centinaia di persone e il luogo simbolico del Parco Gavoglio è proprio quello che rende in maniera plastica e concreta il concetto di trovarsi intorno a una casa: un’opportunità per conoscersi, incontrarsi e approfondire meglio l’un l’altro quali siano i servizi, la presenza e la vicinanza sociale e umana che ciascuno di questi soggetti può dare al quartiere. Se la prima parte della giornata sarà più istituzionale e ricca di contenuti, la seconda avrà una dimensione più ludico-sportiva e culturale; sono convinta che essere insieme, anche attraverso la musica e la leggerezza, aiuti sempre di più a fare comunità».

Dalle 16 alle 20, il programma di EduParty prevede, all’interno del parco, stand informativi di associazioni locali ed enti pubblici, laboratori tematici, attività interattive, performance artistiche dal vivo, esposizioni di arte urbana e bancarelle degli artigiani locali dei CEL-Centri educazione lavoro. Uno spazio ospiterà confronti e dibattiti tra le diverse realtà territoriali sui temi di maggiore interesse per la comunità.

Dalle 20 alle 24, il programma si concentrerà sulla musica e sulla convivialità, con karaoke e djset, accompagnati da una cena comunitaria aperta a tutti, momento privilegiato di dialogo e condivisione. Durante la serata, sarà possibile donare generi alimentari non deperibili, una raccolta organizzata a sostegno del nuovo emporio di via Vesuvio.

Particolare attenzione è rivolta al coinvolgimento di persone in situazione di fragilità sociale ed economica, in un’ottica di inclusione attiva e non stigmatizzante. È previsto, inoltre, il coinvolgimento di progettualità del Centro di Salute Mentale.

Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla Direzione di Area Welfare Cittadino (Ambito Territoriale Sociale 42 Centro Est – Corso Firenze 24, tel. 010.5574534, e-mail municipio1servizisociali@comune.genova.it)