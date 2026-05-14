“È Tempo di Jazz”: al via a Certosa la nuova rassegna con la Big Borgo Band e la voce di Mara Tinto

Genova si prepara ad accogliere il primo appuntamento di “È Tempo di Jazz”, la nuova rassegna dedicata alla grande musica d’autore che debutterà venerdì 16 maggio alle ore 21.00 al Teatro Soc Certosa di via San Bartolomeo della Certosa 11. Sul palco salirà la Big Borgo Band diretta da Claudio Capurro, con la partecipazione della cantante Mara Tinto come voce solista. L’ingresso sarà ad offerta libera e responsabile.

La rassegna nasce dall’incontro e dalla collaborazione tra Danilo Mazzoli, vicepresidente della neo associazione culturale WINTOWIN 2026 Aps, e Simone Dabusti, presidente del Centro Jazz Genova: un progetto condiviso che punta a valorizzare il jazz come linguaggio vivo, contemporaneo e capace di coinvolgere pubblici diversi attraverso eventi di qualità e momenti di aggregazione culturale.

Ad inaugurare il percorso sarà una delle realtà più apprezzate del panorama jazzistico ligure. La Big Borgo Band affonda le proprie radici nel 2001, quando Claudio Capurro diede vita a un laboratorio musicale nato quasi per gioco insieme ai suoi allievi. Nel tempo quel progetto si è trasformato in una vera orchestra jazz ispirata alle grandi Big Band americane che hanno segnato la storia del jazz dagli anni Venti fino ai giorni nostri.

Con un repertorio che spazia dagli arrangiamenti dei grandi maestri come Count Basie, Duke Ellington e Stan Kenton fino alle composizioni originali firmate dallo stesso Capurro, la formazione ha costruito negli anni un’identità sonora riconoscibile e di grande impatto. Parallelamente è cresciuto anche il livello artistico dell’ensemble, arrivato a collaborare con musicisti di fama internazionale come Jon Faddis, Steve Nelson, Phil Woods, George Garzone e Jesse Davis, oltre a importanti nomi del jazz italiano tra cui Dado Moroni, Rosario Giuliani, Riccardo Zegna e Patrizia Conte.

La Big Borgo Band ha inoltre partecipato a festival e rassegne di rilievo nazionale e internazionale, da Alassio al Festival di Nervi fino all’Outlet di Serravalle, consolidando una presenza artistica sempre più significativa. Nel 2017 è stato pubblicato il primo album dell’orchestra, “Patchwork”, contenente standard jazz e brani originali.

Dal 2024 la collaborazione con il Centro Jazz Genova ha ulteriormente rafforzato il percorso della formazione, dando vita a nuovi progetti dedicati alla promozione culturale e musicale del territorio. Un’esperienza che continua a dimostrare come il jazz sappia ancora parlare alle nuove generazioni, grazie all’entusiasmo e alla partecipazione di giovani musicisti capaci di mantenere viva una tradizione musicale senza tempo.

Prima del concerto sarà possibile partecipare a un’apericena su prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al numero 350 199 8559. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo teatrosoc@gmail.com.