Due squadre genovesi agli Europei di robotica, ecco i sei talenti di Ilab Genova

Genova. Due squadre genovesi voleranno a Zagabria, in Croazia, per rappresentare l’Italia agli Europei della World Robot Olympiad (WRO®), una delle più importanti competizioni internazionali di robotica educativa e discipline STEM dedicate ai giovani.

Il prestigioso traguardo è arrivato durante la finale italiana della WRO®, nella categoria RoboMission, dove entrambe le squadre genovesi hanno conquistato la medaglia d’argento, qualificandosi così alla fase europea in programma nel mese di ottobre.

A salire sul podio nazionale sono stati:

* Daniele Gandini, Oscar Marazzotta e Ettore Trainito nel torneo “Elementary” (fino ai 12 anni);

* Elia Besio, Francesco Chiaiso e Alessandro Scarpa Lanzone nel torneo “Junior” (fino ai 15 anni).

Un risultato di assoluto rilievo, ottenuto confrontandosi con decine di squadre provenienti da tutta Italia e frutto di un intenso percorso di preparazione durato un intero anno. I sei ragazzi hanno lavorato con costanza e passione alla progettazione, costruzione e programmazione dei robot, sviluppando competenze avanzate in ambito tecnologico e scientifico ma anche capacità trasversali fondamentali come il problem solving, il pensiero critico, la gestione della pressione e il lavoro di squadra.

La qualificazione europea rappresenta anche un importante riconoscimento per il lavoro svolto da ILAB Genova, associazione culturale no-profit che da anni promuove l’innovazione e la formazione STEM tra i giovani attraverso percorsi educativi dedicati alla robotica e alle nuove tecnologie.

Animata dalla fondatrice Jamilya Baimukhambetova e affiancata dal coach Daniele Domenichelli, ILAB Genova si conferma così una vera eccellenza territoriale nella divulgazione scientifica e tecnologica, capace di accompagnare i ragazzi in percorsi di crescita tecnica e personale di altissimo livello.

“Questo risultato dimostra quanto sia importante investire nell’educazione STEM e nelle attività laboratoriali che permettono ai giovani di imparare facendo,” sottolinea Baimukhambetova. “Dietro a queste medaglie ci sono mesi di allenamenti, test, errori, miglioramenti continui e tantissimo entusiasmo.”

Nella categoria RoboMission della WRO®, le squadre devono progettare, costruire e programmare un robot completamente autonomo capace di affrontare missioni complesse su un campo di gara di tre metri quadrati. Le prove cambiano ogni anno seguendo il tema internazionale della competizione e richiedono ai partecipanti di integrare progettazione meccanica, sensoristica, coding e strategia operativa.

La sfida non riguarda soltanto la componente tecnica: i partecipanti devono infatti adattarsi rapidamente a condizioni variabili, prendere decisioni sotto pressione e collaborare in modo efficace all’interno del team, mettendo in pratica competenze sempre più centrali nel mondo della formazione e del lavoro.

La World Robot Olympiad rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla robotica educativa e coinvolge ogni anno migliaia di studenti provenienti da decine di Paesi, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alle materie scientifiche e tecnologiche attraverso esperienze concrete, creative e altamente motivanti.

Per Genova e per la Liguria, la presenza di ben due squadre agli Europei di Zagabria costituisce un motivo di grande orgoglio e conferma il valore di un ecosistema educativo che sa coltivare talenti, passione e innovazione.