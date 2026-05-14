Due rapine violente nel giro di tre giorni: 19enne condannato a 3 anni e 5 mesi

Genova. Nel giro di tre giorni aveva prima cercato di rapinare un giovane in centro storico spruzzandogli lo spray al peperoncino e gettandolo a terra e poi un’anziana di 86 anni, anche lei spintonata e buttata a terra per strapparle una collana d’oro. Per questo un diciannovenne genovese è stato condannato in abbreviato a 3 anni e 5 mesi di carcere.

I fatti sono avvenuti tra il 19 e il 21 ottobre 2025. Il giovane era stato individuato grazie alle indagini della squadra mobile e arrestato dopo circa due mesi su ordinanza di custodia cautelare del gip. Da allora si trova rinchiuso nel carcere di Marassi.

Particolarmente violenta era stata proprio la prima rapina quella avvenuta in vico delle Monachette. Il rapinatore non riuscendo a strappare le tre collane dal collo della sua vittima, lo aveva spruzzato con lo spray urticante e colpito a calci e pugni causandogli lesioni poi refertate con una prognosi di nove giorni e portandogli infine via lo zaino.

La pm Paola Crispo aveva chiesto il giudizio immediato per rapina aggravata dall’età della seconda vittima e lesioni. Stamattina davanti al giudice Liborio Mazziotta è arrivata la condanna in abbreviato.