  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In abbreviato

Due rapine violente nel giro di tre giorni: 19enne condannato a 3 anni e 5 mesi

Aveva aggredito un giovane a calci e pugni dopo avergli spruzzato lo spray urticante. Poi aveva buttato a terra un 86enne per strapparle la collana

polizia stato squadra mobile savona

Genova. Nel giro di tre giorni aveva prima cercato di rapinare un giovane in centro storico spruzzandogli lo spray al peperoncino e gettandolo a terra e poi un’anziana di 86 anni, anche lei spintonata e buttata a terra per strapparle una collana d’oro. Per questo un diciannovenne genovese è stato condannato in abbreviato a 3 anni e 5 mesi di carcere.

I fatti sono avvenuti tra il 19 e il 21 ottobre 2025. Il giovane era stato individuato grazie alle indagini della squadra mobile e arrestato dopo circa due mesi su ordinanza di custodia cautelare del gip. Da allora si trova rinchiuso nel carcere di Marassi.

Particolarmente violenta era stata proprio la prima rapina quella avvenuta in vico delle Monachette. Il rapinatore non riuscendo a strappare le tre collane dal collo della sua vittima, lo aveva spruzzato con lo spray urticante e colpito a calci e pugni causandogli  lesioni poi refertate con una prognosi di nove giorni e portandogli infine via lo zaino.

La pm Paola Crispo aveva chiesto il giudizio immediato per rapina aggravata dall’età della seconda vittima e  lesioni. Stamattina davanti al giudice Liborio Mazziotta è arrivata la condanna in abbreviato.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.