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Codici gialli

Due incidenti in mattinata a Carignano e Circonvallazione a Monte, traffico rallentato

Due codici gialli portati al Galliera e al San Martino

croce bianca genovese

Genova. Tra le 8:45 e le 9:30 si sono verificati due incidenti stradali che hanno impegnato i soccorritori del Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese e messo a dura prova il traffico cittadino tra Carignano e la Circonvallazione a monte.

Il primo intervento, in codice giallo, ha riguardato uno scontro auto-moto in corso Podestà: per cause da chiarire uno scooterista in fase di sorpasso è stato urtato da un’auto e ha riportato estesi traumi ed escoriazioni a un fianco.

È stato spinalizzato e condotto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Neanche il tempo di rientrare che una nuova chiamata da Ponte Caffaro ha richiesto un ulteriore intervento: uno scooterista di 38 anni che percorreva il ponte provenendo da ponente e si apprestava a svoltare in via Acquarone si è scontrato con una vettura che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

L’uomo ha riportato un trauma facciale e toracico; una volta immobilizzato, è stato condotto in codice giallo presso il pronto soccorso del Policlinico San Martino.

In entrambi gli scenari è intervenuta la polizia locale per la ricostruzione dei sinistri e la gestione della viabilità, che ha subìto inevitabili rallentamenti.

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