Torna il Dubbing Glamour Film Festival, appuntamento a Genova dal 15 giugno al 5 luglio

Genova. Il Dubbing Glamour Film Festival (DGFF) riparte da Genova per l’8ª edizione, consolidando il suo ruolo di istituzione culturale e ponte diretto tra attori, filmmakers, mercato dell’audiovisivo, talento e formazione. Sostenuto dalla Direzione Generale Cinema (MIC – Ministero della Cultura) e tutte le Istituzioni, il festival trasforma la vittoria in opportunità di carriera.

Il festival si terrà a Genova dal 15 giugno al 5 luglio 2026. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 maggio 2026 su FilmFreeway e FestHome. Chi aderisce ai protocolli di sostenibilità ottiene lo sconto Vantaggi Green (tariffa Early Bird). L’entrata è gratuita a quasi tutte le iniziative.

A garanzia del valore artistico dell’edizione 2026, il DGFF si appresta ad annunciare quella che sarà la giuria più prestigiosa della sua storia il 15 maggio 2026. Un panel di caratura internazionale composto da massimi esperti del doppiaggio e critici di rilievo sarà chiamato a valutare i talenti che si contenderanno i premi in palio.

Il DGFF assegna premi alla carriera e mette in palio contratti di lavoro, un magnete unico per i talenti emergenti. Per attori e doppiatori sono previsti contratti professionali nei settori Cinema, Teatro, Doppiaggio e Audiolibri, in collaborazione con Major e società leader. Soprattutto il “Critic’s Prize” intitolato a Massimiliano Fasoli, già Direttore Generale di Cult Network Italia: il riconoscimento, assegnato dalla giuria di eccellenza presieduta da Luisa Fallabrino, premia l’opera o l’interpretazione che meglio esprime la “funzione politica dell’immaginario”. Per gli autori sono previsti incarichi per i dialoghisti per l’adattamento di copioni, oltre a giornate di masterclass (doppiaggio, doppiaggio cantato, approfondimento vocale) e di coaching (speed date) per orientarsi nel settore e il supporto logistico con rimborso spese per i finalisti fuori regione.

Per la prima volta, il DGFF apre a una competizione internazionale rivolta ai Filmmaker (focus under 35). Il bando accoglie opere da tutto il mondo nelle categorie Cortometraggi, Lungometraggi, Animazione, Video Art e l’innovativa sezione dedicata all’AI & Cinema Generativo. I registi concorreranno per i prestigiosi riconoscimenti: Lanterna Grand Prix (Miglior Film), FEPACI Prize e Critic’s Prize.

Il DGFF 2026 punta a individuare tra i giovani le vere eccellenze con premi in denaro certi e opportunità di carriera immediate. Il montepremi prevede un Primo Premio Filmmaker da 2.500€ per la sezione internazionale, il Critic’s Prize attori/filmmakers da 1.500€, e premi per attori e doppiatori rispettivamente da 700€ e 200€. Si aggiungono i ben più remunerativi contratti professionali nei settori cinema, doppiaggio, teatro, audiolibri e adattamento dialoghi con società leader e grandi Major del settore. Anche i talenti esordienti vengono premiati.

Oltre ai grandi nomi già confermati, il festival annuncia le prime prestigiose presenze internazionali. Per il Cinema africano, la partecipazione di Cheick Oumar Sissoko (regista e già Ministro della Cultura del Mali) e Mohamed Challouf, che cureranno la selezione dedicata al World Cinema Project e alla FEPACI, rappresenta la vera diplomazia culturale del festival. Le Grandi Voci della giuria e delle masterclass vedranno protagonisti Marco Mete (voce di Bruce Willis) e Fabrizio Pucci (voce di Hugh Jackman). La sezione Critica e Scrittura schiera Mariuccia Ciotta (esperta di Disney), Roberto Silvestri, Marco Giusti (autore di Blob e Stracult) e Silvia Napolitano (sceneggiatrice di Mina Settembre). Il DGFF è un progetto sull’audiovisivo, un festival di produzione che trasforma Genova in un set permanente con la previsione di 70 film da 38+ paesi, oltre 50 anteprime italiane e 5 anteprime mondiali. Il programma offre cinemaratone tematiche e una sezione speciale dedicata al Cinema Generativo e AI per esplorare il futuro dell’immagine. Il Centenario di Marilyn proporrà un viaggio nel mito della diva.

Focus speciale Alle Origini del Mito Disney sulla storia del cinema italiano con proiezioni di capolavori come Fantasia e Dumbo. I Dialoghi d’Eccellenza ospiteranno conversazioni dal vivo con Massimo Foschi, Marco Mete, Roy De Leonardis e Hal Yamanouchi. Attraverso la Filiera Istantanea, i concorrenti attori interpreteranno dal vivo con i registi in concorso, creando un ponte immediato tra produzione e talento.

Il Festival vive con la città, trasformando le dimore storiche e i poli culturali d’eccellenza in un set a cielo aperto per l’industry dell’audiovisivo. Palazzo Ducale si conferma sede delle finali, mentre il Museo dell’Attore e Palazzo Spinola diventano luoghi dove la critica e le tavole rotonde occupazionali incontrano la storia. La Società Ligure di Storia Patria sarà lo spazio dedicato alle presentazioni letterarie e al dibattito culturale. Tra gli anniversari monumentali, spiccano gli 800 anni di San Francesco con “Il Cantico delle Creature” affidato alle voci di Massimo Foschi (leggendaria voce di Lord Fener in Star Wars, di Burt Lancaster e Dirk Bogarde) e Hal Yamanouchi. La performance intreccia misticismo occidentale e giapponese attraverso il parallelo con Dom Justo Takayama — il Samurai di Cristo — sulle note di Riz Ortolani nel centenario della nascita. Si celebrano inoltre il Centenario di Marilyn Monroe e il Bicentenario di Carlo Collodi con il “Pinocchio” di Carmelo Bene on air.

L’innovazione passa per la “Voice Factory” e AI: tra un montepremi che in denaro tocca i 7.000€ e i contratti con le Major, il programma presenta un format unico dove i filmmaker scelgono dal vivo le voci per i propri film durante le Audio Battles a Palazzo Ducale.

Inserito nel circuito europeo con l’EFFE Label 2026-2027, il festival collabora con partner come Warner Bros, Universal Pictures, Radio 3 e l’Università di Genova. Il tema “Mediterraneo allargato — dalle Colonne d’Ercole all’India” guida una selezione artistica aperta a ogni nazionalità, trasformando Genova nel baricentro di un dialogo geopolitico e tecnologico unico con eventi creati in esclusiva.