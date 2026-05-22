Dote sport, Bogliolo (Vince Genova): “Così si investire nel futuro dei giovani”

Genova. “Accolgo con soddisfazione il finanziamento di “Dote Sport”, – ha commentato Federico Bogliolo consigliere di Vince Liguria- una misura importante che permette a tante famiglie di sostenere le spese per l’attività sportiva dei propri figli”.

La misura con cui Regione Liguria sostiene i genitori per le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori con uno stanziamento da 1 milione e 500mila euro, prevede un contributo per le famiglie fino ad un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne.

“Da ex agonista di pallanuoto ho vissuto personalmente quanto lo sport possa incidere nella formazione di un ragazzo: insegna il sacrificio, il rispetto, il gioco di squadra e aiuta a crescere con equilibrio e responsabilità. Per questo ho sempre sostenuto con convinzione la necessità di aumentare i contributi destinati allo sport giovanile. Oggi tanti giovani rischiano di vivere sempre più isolati, tra telefonini, social e sedentarietà. Incentivare la pratica sportiva significa invece riportarli nei campi, nelle piscine e nelle palestre, luoghi di aggregazione sana e di relazioni vere. Il sostegno allo sport è da sempre una mia battaglia e una mia promessa ai cittadini perché sono convinto che sia importante offrire ai ragazzi un’opportunità educativa e sociale fondamentale per il loro futuro: mi sento di dire che la promessa è stata mantenuta ”. Ha concluso Bogliolo.