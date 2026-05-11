Genova. Dopo nove anni di servizio come parroco alla guida della parrocchia della Santissima Annunziata del Chiappeto, don Roberto Fiscer viene “promosso”: sarà responsabile di un servizio diocesano dedicato alla comunicazione e all’evangelizzazione, in linea con il percorso che ha contribuito a farlo diventare il parroco più social e “multimediale” della città.

Il sacerdote genovese conta infatti su 278mila follower su Instagram e su 814mila su TikTok: con i suoi video divertenti e ironici ha accumulato milioni di visualizzazioni, un’attività che per l’arcivescovo Marco Tasca deve adesso diventare un lavoro a tempo pieno. A questo si aggiunge la sua attività con Radio Fra le Note, che trasmette in diretta dal Gaslini dal 2016 per sostenere le famiglie e i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico.

È stato lo stesso don Fiscer a comunicarlo sui social: “Oggi il nostro arcivescovo Padre Marco, ha comunicato alla mia comunità del Chiappeto il nuovo incarico che mi vedrà impegnato in un servizio diocesano dedicato alla comunicazione e all’evangelizzazione, soprattutto attraverso i social e i nuovi strumenti di comunicazione per raccontare quanto è bella la Chiesa”.

“Lascerò il servizio come parroco, per dedicarmi pienamente a questa nuovo impegno. Sarà un servizio che avrà le sue sfumature musicali, la radio – spiega ancora Fiscer – che continuerà a parlare attraverso le sue note e mi avvicinerà ancora di più all’esperienza dell’Ospedale Gaslini. Dopo nove anni lascio una comunità che resterà per sempre la mia famiglia e che le mie parole non possono descrivere”.