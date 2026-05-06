Mare inquinato: revocati i divieti di balneazione a Santa Chiara, Vernazzola e Quinto

Genova. Il vicesindaco Alessandro Terrile, su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, a seguito dei rilievi eseguiti da Arpal ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti punti:
– Santa Chiara: dal civico 47 di via Capo di Santa Chiara;
– Spiaggia Vernazzola: da punta Molo Vernazzola al civico 4 di via Vernazzola;
– Via Flecchia: da lato Ovest del civico 25 di via Gianelli all’asse di via Flecchia.
Le spiagge erano state interdette a causa dell’inquinamento delle acque in attesa di un secondo campionamento da parte di Arpal.
Resta invece invece vietata fino al 1° giugno la balneazione a Priaruggia, oltre un mese dopo l’inizio ufficiale della stagione. Qui la classificazione completa delle acque sul litorale genovese.