Maxi divieto di balneazione a Quinto, colpa di un guasto a una condotta del depuratore

Genova. È una perdita dalle condutture afferenti al depuratore di Quinto la causa del divieto di balneazione emanato dal Comune su un tratto di litorale lungo circa 2 chilometri nel Levante genovese. Il provvedimento – che riguarda anche la zona di Boccadasse – è scattato ieri dopo i campionamenti eseguiti da Arpal in data 19 maggio che hanno rilevato valori di batteri fecali oltre i limiti consentiti. Da quanto si apprende, comunque, l’inconveniente sarebbe già in fase di risoluzione.

Secondo quanto riferisce Ireti, che gestisce l’impianto di depurazione, il guasto ha interessato una conduttura di sollevamento esterna, che si è rivelata poi vetusta. Il problema si era presentato già ad aprile, tanto che Arpal era stata sollecitata dal Comune a eseguire campionamenti sulla base di segnalazioni, senza però riscontrare criticità. Nel frattempo l’azienda è intervenuta sostituendo non solo la tubatura danneggiata, ma anche le parti adiacenti che rischiavano di rompersi in futuro.

I lavori sarebbero comunque in fase di conclusione, in tempo per il primo weekend con temperature estive che coinciderà con l’inizio della balneazione per diversi genovesi. Oggi (giovedì) i tecnici di Arpal hanno effettuato i nuovi campionamenti, mentre domani (venerdì) sono attesi i risultati. Se i valori saranno rientrati, il Comune revocherà l’ordinanza e i tuffi torneranno consentiti.

“È un fenomeno che può essere riconducibile a una pluralità di fattori concomitanti – spiega l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu -. Da un lato, gli episodi temporaleschi che hanno interessato il nostro territorio nei giorni immediatamente precedenti ai rilievi hanno certamente influito sul carico idraulico del sistema costiero. Dall’altro, stiamo conducendo, insieme agli uffici tecnici della direzione Ambiente, una serie di verifiche puntuali sugli interventi di efficientamento e manutenzione attualmente in corso sugli impianti del quadrante di Levante”.

“A tal proposito – prosegue Pericu – è stato avviato un confronto formale con il gestore della rete affinché vi sia una gestione sempre più coordinata e strategica dei cantieri. La nostra richiesta è chiara: pur comprendendo la necessità tecnica di operare sulla rete fognaria e sugli impianti di sollevamento per garantirne la funzionalità a lungo termine, è fondamentale che la programmazione di tali interventi tenga conto della stagionalità balneare, minimizzando ogni possibile interferenza con la fruizione del litorale. Tutti i soggetti interessati sono già al lavoro per monitorare costantemente la situazione e accelerare il ritorno alla piena normalità. L’obiettivo comune resta quello di implementare protocolli di prevenzione che scongiurino il ripetersi di simili criticità in futuro, garantendo a Genova l’eccellenza ambientale che merita”.

Guardando al recente passato, non è la prima volta che il depuratore di Quinto crea (anche indirettamente) problemi alla balneazione. Nel 2024 una gran quantità di liquami era finita in mare. A causare lo sversamento, in quel caso, sarebbe stato un flusso anomalo a monte dell’impianto. Nemmeno l’attivazione del bypass era risultata sufficiente, provocando quindi l’entrata in funzione della condotta di emergenza che scarica a circa 200 metri dalla costa. La Procura di Genova aveva aperto un fascicolo per reati ambientali, ma da allora non sono più emersi sviluppi.