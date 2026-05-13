Moto, stile e beneficenza: a Genova tornano i “Distinguished gentlemen” contro il cancro alla prostata

Genova. Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Distinguished Gentleman’s Ride, l’evento benefico che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro alla prostata. Domenica 17 maggio – in tutto il mondo e anche a Genova – gentiluomini e gentildonne con la loro motocicletta sfileranno e si sfideranno in una gara di solidarietà ed eleganza.

L’eleganza è l’elemento che contraddistingue i partecipanti che per l’occasione dovranno sfoggiare giacca, cravatta o papillon in stile possibilmente vintage, per i gentiluomini baffi e barbe sono particolarmente graditi (anche finti). Il look si dovrà ispirare agli anni Cinquanta e Sessanta così come le moto, le vespe e le lambrette che saranno protagoniste della giornata.

Come partecipare: per iscriversi basta possedere una moto classica o classica moderna (café racer, scrambler, bobber, custom), vespe o lambrette e sfoggiare un abito elegante. Ci si iscrive sul sito www.gentlemansride.com, si seleziona il “ride” di Genova, si fa una donazione e si avrà il dettaglio del percorso che si seguirà domenica 17 maggio.

Per gli iscritti l’appuntamento è alle 10,00 in piazza della Vittoria – angolo Caravelle per il concentramento e le foto; la partenza è fissata intorno alle 11,00 con destinazione Piscine d’Albaro per una pausa ristoratrice.

Ad accogliere l’arrivo della sfilata ci sarà la musica del dj DrStrange, a seguire la premiazione delle tre moto più belle e della coppia più elegante.

Come tutti gli anni ci sarà anche lo spazio Triumph grazie alla presenza di Biemme Moto.

A Genova l’evento è organizzato da Cafe Racer Genova – il gruppo di appassionati di motociclette classiche e modern classic nato a Genova nel 2011 con la passione dei motori e delle moto vintage anni Sessanta – e l’obiettivo è superare i tremila euro che è quanto raccolto lo scorso anno.

I numeri del DGR: In Italia le città che prendono parte all’evento sono 53, ma nel mondo sono più di 1000 con 110 paesi rappresentati e oltre 130mila motociclisti impegnati in una raccolta che dal 2012 – primo anno in cui si è svolto il Distinguished Gentleman’s Ride – ha superato 60 milioni di dollari. Genova, dal 2014 primo anno in cui Cafe Racer Genova ha organizzato l’evento – ha raccolto 25mila dollari.

Cosa è il Distinguished Gentleman’s Ride: Il Distinguished Gentleman’s Ride è stato fondato a Sidney, in Australia, da Mark Hawwa che si è ispirato ad una foto di Don Draper, protagonista di Mad Men, a cavallo di una moto classica con addosso il suo abito migliore. Mark decise che un giro in moto a tema sarebbe stato un ottimo modo per combattere lo stereotipo, spesso negativo, dei motociclisti e, allo stesso tempo, per connettere le comunità motociclistiche. Nel 2012 – primo anno – si registrano 3mila partecipanti in 64 città; l’anno successivo nasce l’idea di raccogliere fondi per una buona causa: la ricerca contro il cancro alla prostata, i partecipanti sono 11mila in 147 città e si raccolgono 277mila dollari. Il 2014 è l’anno in cui l’evento diventa mondiale: 20mila partecipanti in 257 città di 58 paesi e vengono raccolti 1,5 milioni di dollari.

Da allora, prima a settembre e in questi ultime anni la terza domenica di maggio, in tutto il mondo dall’Albania al Venezuela, dalle Filippine all’Uruguay, fino a Sydney in Australia c’è un gentiluomo e una gentildonna che si prepara per partecipare al Distinguished Gentleman’s Ride!