Il Distav rompe il silenzio sulla tragedia delle Maldive: “Il nostro silenzio segno di lutto”

Genova. “Sentiamo il bisogno di spiegare che se è parso strano e forse segno di scarsa partecipazione emotiva il silenzio che abbiamo cercato di mantenere in questa drammatica settimana, in realtà è stato proprio, al contrario, segno di lutto e rispetto”.

Così inizia la dichiarazione ufficiale comparsa sul sito del Distav, il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita in cui insegnava la professoressa Monica Montefalcone, 52 anni, morta lo scorso 14 maggio durante un’immersione nelle grotte di Dhevana Kandu, alle Maldive. Con loro hanno perso la vita la figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, l’assegnista Muriel Oddenino, che alle Maldive era con Montefalcone per attività accademiche, e poi il neolaureato proprio al Distav Federico Gualtieri e la guida Gianluca Benedetti.

Nelle scorse settimane la gestione della vicenda da parte dell’università aveva suscitato proteste da parte dei familiari della docente e delle altre vittime, soprattutto dopo la sparizione dei profili digitali dal sito UniGe di Montefalcone e Oddenino. Il Distav, nel comunicato condiviso sul suo sito, oltre a definirsi in lutto ha allegato i link che rimandano sia al cv sia alle pubblicazioni delle due professioniste. E ha voluto spiegare che “abbiamo ritenuto necessario attenerci alla discrezione nel rilasciare dichiarazioni pubbliche per via delle indagini in corso, ma abbiamo ritenuto anche che fosse il modo più rispettoso di onorare chi ci ha lasciato, evitando congetture, speculazioni e infondate spiegazioni tratte magari da mal interpretate dichiarazioni”.

Il silenzio, prosegue il dipartimento, “è stato segno di lutto, un lutto profondo, non certo comparabile a quello dei congiunti delle vittime, ma il lutto di una comunità di decine di persone, fatta di colleghi e soprattutto di studenti. Sono proprio stati loro, gli studenti e i ragazzi del gruppo di ricerca della professoressa Montefalcone, i compagni di lavoro di Muriel e che avevano seguito Federico per la tesi, le persone che più di ogni altro abbiamo sentito il bisogno di proteggere e tutelare”.

Il Distav parla poi di “ondata di esternazioni, sulla stampa e soprattutto sui social, che ha causato una bulimia di ricerca di notizie, aggiornamenti, indiscrezioni, esacerbando oltre misura il dolore e il senso di confusione nella ricerca di cause e responsabilità”.

Ha poi inserito nella comunicazione il ricordo degli studenti del Laboratorio di Ecologia del Paesaggio Marino tenuto da Montefalcone: “Monica era la nostra guida. Ha avuto il grande merito di fondare un gruppo di ricerca composto da persone straordinarie, capaci di lavorare insieme con sintonia, rispetto e condivisione, costruendo nel tempo un legame che è andato ben oltre quello professionale”. E ancora, Oddenino “è stata un’amica e una collega preziosa, cresciuta nel nostro gruppo fin da studentessa e, dopo una bellissima esperienza all’Università di Bari, era tornata a farne parte diventando una presenza fondamentale per tutti noi”, mentre “Chicco” Gualtieri “è stato tra i più brillanti tesisti del nostro laboratorio; pieno di idee, entusiasmo e voglia di proporre nuovi progetti, attraverso i quali far crescere le proprie capacità e il proprio percorso nella ricerca”.

“Non esistono pensieri o parole per descrivere lo sgomento, il dolore e lo sconforto per la loro scomparsa – conclude il Distav – alla quale si accompagna anche la scomparsa della loro guida subacquea Gianluca Bendedetti e di Mohamed Mahudhee, il sub militare maldiviano morto durante un primo tentativo di recupero dei corpi”.