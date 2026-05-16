  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Welfare

Disabilità e non autosufficienza, nasce l’Osservatorio regionale della Liguria

Tra le principali attività previste, la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi, il monitoraggio dei servizi e degli interventi attivati, la promozione di sinergie tra istituzioni e soggetti coinvolti

Generica

Genova. Un nuovo strumento per rafforzare le politiche regionali dedicate alle persone con disabilità e alle loro famiglie. È nato l’Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza, organismo istituito da Regione Liguria con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico.

L’Osservatorio opererà in raccordo con quello nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e avrà il compito di migliorare la conoscenza dei bisogni del territorio, favorendo interventi più efficaci, coordinati e mirati.

Tra le principali attività previste figurano la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi, il monitoraggio dei servizi e degli interventi attivati, la promozione di sinergie tra istituzioni e soggetti coinvolti, oltre alla formulazione di proposte e pareri per l’elaborazione delle politiche regionali.

L’organismo avrà inoltre un ruolo centrale nello studio delle condizioni di non autosufficienza e nella verifica dell’applicazione delle normative vigenti, anche in relazione ai principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

“Con l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza vogliamo rafforzare la capacità della Regione di ascoltare, analizzare e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Politiche sociali e Terzo settore Massimo Nicolò –. Questo strumento ci consentirà di avere dati sempre più precisi, monitorare i servizi e costruire politiche più mirate, in un’ottica di integrazione sociosanitaria e di piena tutela dei diritti”.

“L’obiettivo – aggiunge – è sviluppare un modello sempre più inclusivo, capace di mettere al centro la persona e garantire pari opportunità su tutto il territorio”.

Più informazioni
leggi anche
ferro scajola
Formazione
Regione Liguria, dal Fse 4,6 milioni per l’inserimento lavorativo di giovani con disabilità
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.