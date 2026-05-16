Disabilità e non autosufficienza, nasce l’Osservatorio regionale della Liguria

Genova. Un nuovo strumento per rafforzare le politiche regionali dedicate alle persone con disabilità e alle loro famiglie. È nato l’Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza, organismo istituito da Regione Liguria con funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico.

L’Osservatorio opererà in raccordo con quello nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e avrà il compito di migliorare la conoscenza dei bisogni del territorio, favorendo interventi più efficaci, coordinati e mirati.

Tra le principali attività previste figurano la raccolta e l’analisi di dati quantitativi e qualitativi, il monitoraggio dei servizi e degli interventi attivati, la promozione di sinergie tra istituzioni e soggetti coinvolti, oltre alla formulazione di proposte e pareri per l’elaborazione delle politiche regionali.

L’organismo avrà inoltre un ruolo centrale nello studio delle condizioni di non autosufficienza e nella verifica dell’applicazione delle normative vigenti, anche in relazione ai principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.

“Con l’istituzione dell’Osservatorio regionale sulla disabilità e non autosufficienza vogliamo rafforzare la capacità della Regione di ascoltare, analizzare e rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Politiche sociali e Terzo settore Massimo Nicolò –. Questo strumento ci consentirà di avere dati sempre più precisi, monitorare i servizi e costruire politiche più mirate, in un’ottica di integrazione sociosanitaria e di piena tutela dei diritti”.

“L’obiettivo – aggiunge – è sviluppare un modello sempre più inclusivo, capace di mettere al centro la persona e garantire pari opportunità su tutto il territorio”.