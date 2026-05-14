Diritti, spazi pubblici e lavoro giusto: il 16 maggio a Sampierdarena arriva ChanGe

Genova. Genova che Osa, Arci Genova e numerose realtà associative del territorio, lanciano ChanGE, evento cittadino dedicato ai temi dei diritti, degli spazi pubblici e del lavoro giusto. Appuntamento il 16 maggio dalle 15.00 a mezzanotte in largo Gozzano a Sampierdarena.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare la piazza in uno spazio vivo, partecipato e accessibile, attraverso laboratori, incontri, attività culturali, musica e momenti di confronto aperti alla cittadinanza. ChanGE vuole essere un’esperienza concreta capace di immaginare e costruire modi diversi di vivere la città, promuovendo socialità, inclusione e protagonismo giovanile.

Al centro della giornata ci saranno il contrasto alle disuguaglianze, la difesa dei diritti sociali e civili, la critica alle politiche securitarie e repressive e la necessità di ripensare gli spazi urbani come luoghi collettivi, gratuiti e accessibili.

Particolare attenzione sarà dedicata alle giovani generazioni e alle comunità più esposte alla marginalizzazione politica e sociale. L’evento è stato infatti costruito attraverso un percorso partecipato che coinvolge associazioni, collettivi, cittadine e cittadini nella progettazione delle attività.

A partire dalle 15.00, largo Gozzano si animerà con numerose attività sportive, ludiche e formative: tornei di calcio, calcio balilla, laboratori creativi, attività per bambini e bambine, pallavolo, mega jenga, balli, banchetti, collage, scambi di piante e semi nel “giardinaggio dal basso”, personalizzazione di vestiti, roller dance, scuole di politica e attivismo e molto altro. Sono previsti anche momenti di confronto su lavoro, diritti e vita nei quartieri, con particolare attenzione a Sampierdarena.

All’interno della giornata troverà spazio anche “FACCIAmo pace”, un progetto INSIDE OUT curato dalla fotografa Cristina Corti. Durante il festival, dalle 16 fino a sera, verrà realizzato un progetto di ritratti fotografici collettivi dedicato alla Pace che coinvolgerà le persone che attraversano lo spazio. I ritratti, stampati in grande formato, saranno poi esposti. Il progetto intende dare un volto concreto alla Pace, raccontandola attraverso le persone e le relazioni che costruiscono ogni giorno una società più aperta e inclusiva.

Le attività in piazza verranno accompagnate dalla musica per tutto il pomeriggio e dagli interventi sul palco. Dalle 18 inizierà il concerto serale, la cui direzione artistica è curata dal Genova Hip Hop Festival, con la partecipazione di artisti come Ensi, Rap4Rights, Principe + DJ Pregno, Ellie Cottino e Sista Sofy, Punto.hit, Fato e Sguardo.

In una città segnata da precarietà lavorativa, isolamento sociale e scarsità di spazi pubblici realmente accessibili, ChanGE vuole rappresentare un’occasione concreta per costruire relazioni, partecipazione e nuovi immaginari collettivi.