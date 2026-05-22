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Innovazione

Digitalizzazione nella Pa, al Genova Blue District l’hackathon del corso

Evento conclusivo del corso universitario di perfezionamento Artificial Intelligence for Public Policy Design

Generico maggio 2026

Genova. Prende il via oggi, venerdì 22 maggio, al Genova Blue District l’hackathon conclusivo del corso universitario di perfezionamento “Artificial Intelligence for Public Policy Design”, promosso e finanziato da Regione Liguria e realizzato in collaborazione con l’Università di Genova – Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali. L’iniziativa rappresenta un’esperienza innovativa nel panorama della Pubblica Amministrazione e può essere considerata tra i primi hackathon in Italia realizzati all’interno di un contesto pubblico-amministrativo. L’obiettivo è sviluppare soluzioni innovative per le politiche pubbliche attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il percorso formativo, rivolto ai dipendenti di Regione Liguria, del sistema regionale allargato e delle società in house, ha previsto 40 ore complessive tra didattica frontale e attività applicative, con moduli dedicati ad analytics & management, analisi socio-economica delle politiche pubbliche, strumenti di intelligenza artificiale e team management. Al corso hanno aderito oltre 200 candidati: gli 80 partecipanti ammessi sono stati selezionati attraverso un test e una valutazione orientata alle competenze innovative, privilegiando, a parità di punteggio, i candidati più giovani, con l’obiettivo di investire sulle nuove competenze della Pubblica Amministrazione.

L’hackathon, in programma oggi e domani a Genova, è il momento finale del percorso formativo: i partecipanti, suddivisi in gruppi multidisciplinari, lavoreranno per sviluppare soluzioni innovative basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale applicata ai servizi pubblici. Le squadre saranno chiamate a confrontarsi su alcune delle principali sfide strategiche della Liguria, con particolare attenzione ai settori della sanità e del turismo. Sul fronte sanitario, i gruppi svilupperanno proposte orientate al miglioramento dei servizi regionali, con focus su liste d’attesa, gestione dei flussi ospedalieri, trasferimento dei pazienti e riduzione della migrazione sanitaria. In ambito turistico, invece, il lavoro sarà dedicato alla gestione sostenibile dei flussi, alla valorizzazione delle aree interne e al miglioramento dell’esperienza dei visitatori, anche in relazione ai fenomeni di overtourism e agli squilibri territoriali.

Si tratta del primo test di applicazione concreta della piattaforma di intelligenza artificiale privata sviluppata da Liguria Digitale, sperimentata all’interno di un contesto operativo e formativo dedicato alla Pubblica Amministrazione. Con questa iniziativa Regione Liguria conferma il proprio impegno nella trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, investendo su competenze, innovazione e sperimentazione concreta per migliorare servizi e processi amministrativi.

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