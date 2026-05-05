Diga foranea porto di Genova: Fillea Cgil lancia l’allarme licenziamenti: “Intervenga subito Regione Liguria”

Genova. La francese Menard, ditta in appalto al consorzio PerGenova Breakwater, sta completando alcune lavorazioni legate alla costruzione della nuova diga foranea del porto di Genova e sta iniziando a licenziare i dipendenti. A scriverlo in una nota stampa Fillea Cgil che lancia l’allarme occupazione e chiede alla Regione Liguria di intervenire con urgenza per trovare una soluzione che mantenga inalterati i livelli occupazionali.

Per la Fillea Cgil è “inaccettabile che in un contesto generale di importanti investimenti pubblici sulle infrastrutture ai lavoratori non sia data la possibilità di essere ricollocati”

La Fillea Cgil chiede “l’intervento urgente della Regione e lancia l’appello affinché i lavoratori (circa una quarantina), siano ricollocati nel completamento della diga per la quale la fine lavori è prevista ad agosto di quest’anno”