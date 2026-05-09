Destinatario di una misura cautelare in carcere era in macchina con un altro ricercato: doppio arresto della polizia

Genova. La squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 27enne albanese, in aggravamento della precedente misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’uomo, già indagato per reati contro il patrimonio e la persona, ha più volte violato le prescrizioni, rendendosi responsabile a inizio maggio, anche una rapina nei confronti di una donna, per poi rendersi irreperibile.

Gli agenti della squadra mobile si sono messi sulle sue tracce e hanno analizzato meticolosamente le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza diffuse sul territorio cittadino, riuscendo a stringere il cerchio e rintracciandolo nel quartiere di Prà, a bordo di un’auto sulla quale viaggiava insieme a un connazionale.

Durante l’identificazione, quest’ultimo ha esibito una carta d’identità valida per l’espatrio e una patente di guida intestate ad un cittadino rumeno, facendo insospettire i poliziotti.

I riscontri del successivo fotosegnalamento hanno consentito di accertare la reale identità dell’uomo, un 42enne albanese, destinatario anch’egli di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere in aggravamento alla misura degli arresti domiciliari che l’uomo scontava in provincia di Livorno e dai quali era evaso facendo perdere le proprie tracce.

I due uomini sono stati portati in carcere a Marassi.