  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bilancio

Un dentista per amico: 11.500 minori curati gratuitamente in Liguria

Si tratta di una realtà unica in Italia per il supporto odontoiatrico gratuito dedicato ai minori e alle famiglie in condizioni di fragilità sociale ed economica

Generico maggio 2026

Genova. Oltre 11mila minori sono stati curati gratuitamente in Liguria dai dentisti volontari grazie al progetto DxA – Un Dentista per Amico dell’associazione Arkè Od.

I dati sono stati presentati in mattinata: dei 22mila minori curati in tutta Italia, ben 11.538 sono liguri. Durante l’evento sono stati illustrati i risultati raggiunti in oltre 25 anni di attività dall’associazione, realtà unica in Italia per il supporto odontoiatrico gratuito dedicato ai minori e alle famiglie in condizioni di fragilità sociale ed economica.

È stato inoltre presentato il progetto di prevenzione e sensibilizzazione sviluppato sul territorio, a partire da Asso – A Scuola di Salute Orale, sana alimentazione e corretti stili di vita, nato per promuovere corretti stili di vita e una maggiore consapevolezza sul legame tra salute orale e benessere complessivo della persona.

“Quella di Arkè è un’esperienza di grande valore umano e sanitario – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – I risultati raggiunti in questi anni dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni, professionisti e volontariato per garantire cure e prevenzione anche ai minori che vivono situazioni di difficoltà. Regione Liguria continuerà a sostenere progettualità che mettono al centro la salute, l’inclusione e l’attenzione verso le persone più fragili”.

Nel corso della conferenza è intervenuta anche la presidente di Arkè OdV Alessandra Crovetto, che ha ripercorso le tappe principali del progetto e le prospettive future dell’associazione. L’incontro è stato inoltre occasione per ringraziare i volontari, i professionisti, le aziende partner e tutti i sostenitori che in questi anni hanno contribuito alla crescita del progetto, consentendo a migliaia di bambini di ricevere cure odontoiatriche gratuite e percorsi di prevenzione.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.