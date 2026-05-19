Un dentista per amico: 11.500 minori curati gratuitamente in Liguria

Genova. Oltre 11mila minori sono stati curati gratuitamente in Liguria dai dentisti volontari grazie al progetto DxA – Un Dentista per Amico dell’associazione Arkè Od.

I dati sono stati presentati in mattinata: dei 22mila minori curati in tutta Italia, ben 11.538 sono liguri. Durante l’evento sono stati illustrati i risultati raggiunti in oltre 25 anni di attività dall’associazione, realtà unica in Italia per il supporto odontoiatrico gratuito dedicato ai minori e alle famiglie in condizioni di fragilità sociale ed economica.

È stato inoltre presentato il progetto di prevenzione e sensibilizzazione sviluppato sul territorio, a partire da Asso – A Scuola di Salute Orale, sana alimentazione e corretti stili di vita, nato per promuovere corretti stili di vita e una maggiore consapevolezza sul legame tra salute orale e benessere complessivo della persona.

“Quella di Arkè è un’esperienza di grande valore umano e sanitario – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – I risultati raggiunti in questi anni dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni, professionisti e volontariato per garantire cure e prevenzione anche ai minori che vivono situazioni di difficoltà. Regione Liguria continuerà a sostenere progettualità che mettono al centro la salute, l’inclusione e l’attenzione verso le persone più fragili”.

Nel corso della conferenza è intervenuta anche la presidente di Arkè OdV Alessandra Crovetto, che ha ripercorso le tappe principali del progetto e le prospettive future dell’associazione. L’incontro è stato inoltre occasione per ringraziare i volontari, i professionisti, le aziende partner e tutti i sostenitori che in questi anni hanno contribuito alla crescita del progetto, consentendo a migliaia di bambini di ricevere cure odontoiatriche gratuite e percorsi di prevenzione.