Certosa, degrado nei giardini di via Mansueto: “Rifiuti ovunque e nessuno che pulisce”

Genova. Cartacce e altri rifiuti per terra, nessun bidone dell’immondizia che possa essere utilizzato, nessun servizio di pulizia e un contesto di generale degrado. È quanto denunciato da alcuni cittadini di Certosa relativamente ai giardini di via Mansueto.

A raccontarlo è Mirko Bruschini, residente nella zona: “Nonostante il Comune abbia riqualificato i giardini, facendo il campo nuovo e dotandolo di attrezzature sportive, a oggi non esiste alcun servizio di pulizia”.

“Il municipio Valpolcevera aveva fatto installare un bidone che veniva svuotato una volta a settimana, ma il servizio è stato sospeso dopo pochi mesi – racconta – addirittura gli addetti di Aster, denuncia, sono venuti per potare alcuni alberi ma hanno portato via definitivamente il bidone, mai sostituito”.

I residenti lamentano anche la presenza – da anni – di detriti in una vicina scarpata, situazione più volte denunciata anche a mezzo stampa e di cui, dicono i cittadini, sia il municipio sia la polizia locale sono a conoscenza.

I residenti sono intenzionati a presentare, nel merito, un esposto ai carabinieri forestali. Chiedono controlli maggiori e la soluzione delle problematiche una volta per tutte.