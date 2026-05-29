Sale sul tetto dell’auto della polizia locale: denunciata per danneggiamento

Genova. Una giovane donna è stato denunciata dalla polizia locale per essere salita sul tetto dell’auto di una pattuglia che stava effettuando dei controlli in centro storico. L’accusa è danneggiamento aggravato. Secondo quando appreso la donna appartiene all’area antagonista genovese e il gesto sarebbe quindi da ricondurre a una protesta plateale contro i controlli.

E’ successo ieri sera in Darsena, nella stradina che separa la facoltà di Economia dalla sede della Croce Verde genovese, zona che soprattuto di notte è utilizzata come bivacco da tossicodipendenti e persone senza fissa dimora e che viene segnalata da comitati e residenti come una delle più degradate.

Il video è stato pubblicato sulla pagina del comitato Diritto e Legalità. Proprio ieri sera le telecamere di una trasmissione televisiva nazionale avevano effettuato riprese e interviste incentrate proprio sulla tematica del degrado.