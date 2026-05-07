Dall’8 al 10 maggio a Diano Marina c’è Aromatica: 55 ospiti, oltre 100 produttori, cooking show, ristoranti con piatti a tema, cene a 4 mani

Diano Marina. È tutto pronto a Diano Marina per il taglio del nastro di Aromatica 2026. Da domani, venerdì 8 maggio, la cittadina del Golfo Dianese si trasforma nel più importante salotto enogastronomico della Riviera. Un festival che quest’anno supera i propri confini, accogliendo oltre 55 ospiti tra grandi firme della cucina, icone televisive, scienziati e imprenditori.

Il centro cittadino ospiterà oltre 100 produttori selezionati, trasformando le vie in un percorso sensoriale tra eccellenze agricole e lavorazioni artigianali. Ma la festa è corale: l’intero Golfo Dianese risponde all’appello con 31 ristoranti impegnati nella creazione di piatti a tema.

Il palco principale sarà teatro di 20 cooking show in tre giorni. Un programma serrato che vedrà sfilare gli stellati Antonio Buono, Jacopo Chieppa, Andrea Sarri, Claudio Aliperti e il forager Alessandro Di Tizio, ma anche grandi nomi come Ivano Ricchebono, Alessandro Schiavon, Roberto Stella, Fausto Scola, Ugo Vairo, Andrea Masala. La cucina si farà narrazione con Irene Volpe, finalista di MasterChef 10, e con l’ex calciatore della nazionale brasiliana Hernanes, oggi produttore vinicolo con il suo Executive Chef Antonio Di Leo.

L’eccellenza prosegue la sera con le esclusive Cene a 4 mani, dove la contaminazione tra chef resident e ospiti creerà menu irripetibili.

Non mancheranno i momenti di riflessione: l’astronauta Franco Malerba porterà Aromatica “nello spazio” illustrando le nuove frontiere dell’agricoltura extraterrestre, mentre Oscar Farinetti presenterà il suo esordio thriller “La regola del silenzio”.

Il prestigio culturale dell’evento sarà suggellato dalla consegna del Premio Aromatica 2026 a Nicola Ferrarese, esempio di olivicoltura etica e sostenibile.

Dalla pasticceria d’autore di Alessia Siracusa alla cucina botanica di Andrea Masala, Aromatica 2026 si conferma un evento unico, capace di mappare l’evoluzione del gusto tra sostenibilità, tradizione e avanguardia.

Qui il programma completo e aggiornato e qui le info per arrivare.