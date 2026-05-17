“Dal sangue versato al sangue donato”, iniziativa del sindacato autonomo di polizia Sap

Genova. Anche quest’anno il Sap, sindacato autonomo di polizia, organizza l’annuale appuntamento in ricordo delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in concomitanza con il 34esimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.
Nella mattinata di domani, lunedì 18 maggio, il Sap – con la Fidas di Genova – aprirà la giornata del Memorial Day Genovese, con una raccolta di sangue.
L’iniziativa ha il titolo “dal sangue versato al sangue donato” e si svolgerà in via Diaz (lato caravelle) dalle 8 alle 11.45.
“Invitiamo i cittadini alla donazione, in memoria di tutti coloro che hanno scarificato la propria vita per difendere la legalità”, dicono dal sindacato.
A seguire, nel pomeriggio alle 16.40 è previsto l’arrivo da Torino dei Ciclisti tedofori. L’iniziativa si sposterà, quindi, alle 17.10 in via Fieschi 3 presso la sede del Gruppo Cronisti Liguri ove sarà deposto un mazzo di fiori nella sala intitolata al dirigente della polizia di Stato Nicola Calipari.
La giornata terminerà in via Diaz alle ore 18, con la deposizione della corona presso la targa dedicata alle Vittime della mafia, del terrorismo e del dovere