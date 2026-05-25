Genova. Una perquisizione apparentemente motivata per trovare i responsabili di alcune scritte per strada contro gli alpini nei giorni precedenti all’Adunata e dal presunto furto di uno striscione di accoglienza verso ‘le penne nere’, ma da lì ,nel giro di qualche ora, è scattata un’inchiesta più ampia che al momento vede cinque anarchici genovesi indagati dalla Dda per associazione finalizzata al terrorismo e istigazione a delinquere.

Il blitz dei militari dell’Arma è avvenuto il 9 maggio – nel pieno dell’Adunata che ha riempito la città di penne nere – in un’abitazione del ponente, nato appunto – così sembra – da un’indagine dei carabinieri della compagnia di Sampierdarena per alcune scritte in centro storico dove gli alpini venivano bollati come “molestatori”.

Mel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato poster, volantini e opuscoli antimiliaristi così hanno portato cinque giovani in caserma e sequestrato tutto il materiale stampato, ma anche pc, telefoni e hard disk trovati nell’appartamento.

Nel giro di qualche ora quindi l’inchiesta ha preso un’altra piega e cinque persone si sono ritrovate indagate per 270bis, ma anche istigazione a delinquere e ricettazione (tra gli oggetti rinvenuti c’era anche un cartello stradale. Tra il materiale sequestrato anche una tanica di benzina rinvenuta in un’auto che secondo gli investigatori “conferma l’ipotesi di iniziative concrete e violente e non solo mere proclamazioni di intenti”.

“E’ ennesima volta che viene presa di mira la stampa anarchica” si legge in un comunicato che gira sui social e che condanna la militarizzazione della città durante le giornate dell’Adunata degli alpini. “Genova, sempre di più punta, a diventare uno snodo cruciale dell’apparato bellico europeo, con l’espansione del porto e della rete ferroviaria, la presenza di stabilimenti di Fincantieri e della Leonardo s.p.a. col suo super computer, usato per la sorveglianza interna e dei confini, come negli scenari militari” si legge nel comunicato.

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Scritte contro gli Alpini in via San Luca

“Ciò che è accaduto durante quella giornata non è un caso isolato, si dimostra coerente con le politiche repressive dello stato, che, decreto sicurezza dopo l’altro, mirano a sopprimere qualsiasi tipo di iniziativa o condivisione di pensieri e pratiche che possano contrastare l’illusione di pace sociale che cercano di propinarci mentre tutto intorno a noi dilagano guerre e genocidi e la sempre più evidente distruzione del nostro pianeta”.

Venerdì i cinque indagati – difesi dagli avvocati Fabio Sommovigo e Pietro Serracchieri – chiederanno davanti al tribunale del Riesame la restituzione del materiale e degli oggetti sequestrati.