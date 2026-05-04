“Custodire. Fundraising e Spazio Civico”, a Genova appuntamento il 15 e 16 maggio

Genova. In un contesto europeo segnato da crescenti restrizioni dello spazio civico e da una progressiva riduzione dei finanziamenti pubblici al terzo settore, il fundraising assume un ruolo sempre più centrale non solo come leva di sostenibilità economica, ma come vero e proprio strumento di presidio democratico. Nasce da questa consapevolezza “Custodire. Fundraising e Spazio Civico”, l’evento promosso da ASSIF – Associazione Italiana Fundraiser, in programma il 15 e 16 maggio 2026 a Genova.

Due giornate di riflessione e azione collettiva che porteranno nel capoluogo ligure esperienze, voci e pratiche italiane ed europee per interrogarsi sul futuro dello spazio civico e sul contributo che il fundraising può offrire alla sua tutela.

L’iniziativa si inserisce nel solco del dibattito internazionale, a partire dalla campagna “Fundraising4Democracy” promossa da EFA – European Fundraising Association, che richiama il ruolo strategico delle organizzazioni della società civile nella difesa dei valori democratici.

Tre i pilastri tematici al centro dell’evento. Le sfide nel contesto europeo, tra regressione civica, restrizioni operative e contrazione delle risorse pubbliche. La resilienza organizzativa, con focus su sostenibilità, diversificazione delle entrate, modelli di governance e coinvolgimento delle comunità. Il fundraising come atto politico, inteso come pratica di mobilitazione civica e difesa dei diritti.

La prima giornata, venerdì 15 maggio, si terrà presso la Fondazione Garrone e vedrà, tra gli altri, l’intervento di Eduard Marček, Executive Director di EFA, e una tavola rotonda dedicata alla sostenibilità del presidio sociale dei territori, con protagonisti rappresentanti del mondo dell’impresa sociale e dell’impegno civico. Nel corso del pomeriggio saranno inoltre assegnati gli ASSIF Fundraising Prize.

Sabato 16 maggio, presso il Genova Blue District, il programma proseguirà con una masterclass dedicata ai temi di advocacy e lobbying e con interventi di esperti del settore, tra cui Federico Anghelé (The Good Lobby Italia). La giornata si concluderà con l’Assemblea Generale ASSIF, riservata ai soci.

Dichiara Michela Gaffo, Presidente di ASSIF: “Come fundraiser, sappiamo quanto oggi sia difficile costruire fiducia e dare continuità al nostro lavoro, in un tempo che mette alla prova lo spazio per la convivenza civile e la democrazia, in Italia e in Europa. Per questo sentiamo l’urgenza di incontrarci e confrontarci, tra di noi e con le organizzazioni del terzo settore, le istituzioni e i cittadini”.