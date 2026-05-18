Cultura, tutto pronto per la “Settimana dei Cimiteri Europei”: tutti gli eventi a Staglieno

Genova. Mancano pochi giorni all’avvio della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei – WDEC26, l’iniziativa internazionale promossa da Association of Significant Cemeteries in Europe che, dal 22 al 31 maggio, porterà al Cimitero Monumentale di Staglieno un ricco calendario di eventi dedicati ad arte, cultura, memoria e valorizzazione del patrimonio storico. Tema di quest’anno: “Educazione di qualità”.

La manifestazione è stata realizzata dal Comune di Genova in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con il contributo di ASEF, main sponsor, e di Iren e Coop, sponsor istituzionali del Comune di Genova.

L’inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 22 maggio al Tempio Laico, con visita guidata a cura della storica dell’arte Caterina Olcese e il concerto della Classe Musica Insieme Archi del Conservatorio Niccolò Paganini diretta dal maestro Carlo Costalbano. Nel corso della settimana il programma proporrà inoltre spettacoli teatrali, concerti, incontri culturali, percorsi botanici e archivistici, visite in dialetto genovese e la tradizionale Giornata dei Restauri curata dalla Soprintendenza.

Tra gli eventi centrali dell’edizione 2026, martedì 26 maggio sarà presentato il progetto “Museo Staglieno. Un viaggio accessibile e partecipato tra arte e storia”, realizzato grazie al contributo del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e di Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma I Luoghi del Cuore. Il progetto segna un nuovo passo nel percorso di valorizzazione del cimitero monumentale genovese, che entrerà ufficialmente nell’offerta museale cittadina con nuovi contenuti digitali accessibili tramite il sito e l’app Musei di Genova.

Il programma si concluderà domenica 31 maggio con la passeggiata “Di acqua e di pietra. L’antica fabbrica dell’Acquedotto a Staglieno”, dedicata al legame tra l’acquedotto storico e il complesso monumentale progettato da Carlo Barabino. Per tutta la durata della manifestazione saranno inoltre visitabili la mostra fotografica “Marmo e vecchi merletti”, il documentario “Genova Staglieno Ottocento” di Sergio Schenone e il contest fotografico online “Storie di ieri, ispirazioni di oggi”. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.