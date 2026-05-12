Cultura, tutti gli eventi a Staglieno per la settimana alla scoperta dei cimiteri europei

Genova. Dal 22 al 31 maggio il Cimitero Monumentale di Staglieno torna protagonista della Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei – WDEC26, l’iniziativa internazionale promossa da Association of Significant Cemeteries in Europe, che valorizza i grandi cimiteri monumentali come luoghi di cultura, arte e memoria condivisa.

L’edizione 2026 si sviluppa attorno al tema “Educazione di qualità”, obiettivo dell’Agenda 2030, interpretato attraverso le infinite suggestioni multidisciplinari offerte da Staglieno, luogo in cui arte, architettura, storia, musica, memoria e paesaggio dialogano in modo unico. Un vero museo a cielo aperto che il Comune di Genova propone alla cittadinanza attraverso un ricco programma di eventi, visite guidate, percorsi culturali, spettacoli, concerti, incontri e attività per bambini e famiglie.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria, grazie al cofinanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con il contributo di ASEF, main sponsor, e di Iren e Coop, sponsor istituzionali del Comune di Genova.

«Staglieno rappresenta un patrimonio culturale di fondamentale importanza per la città di Genova, capace di parlare a pubblici diversi attraverso l’arte, la memoria e la storia collettiva – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – La Settimana dei Cimiteri Monumentali Europei ci offre l’opportunità di proseguire nelle attività, certamente complesse, per riuscire a valorizzare questo luogo unico al mondo nelle sue vesti di spazio museale a cielo aperto, sempre più accessibile, partecipato e inserito pienamente nell’offerta culturale genovese. Il progetto Museo Staglieno rappresenta un passo importante in questa direzione, con particolare attenzione all’inclusione e alla capacità di coinvolgere nuove generazioni e nuovi pubblici, come dimostrato anche nell’edizione 2025 degli Staglieno Days, che hanno coinvolto il 40 per cento di pubblico sotto i quarant’anni. Un’attività di grande successo e di ampio respiro, resa possibile dalla collaborazione di numerose Direzioni del Comune di Genova, che siamo lieti di annunciare con largo anticipo in vista dell’edizione di settembre 2026, proprio in occasione di questo importante evento internazionale».

«Staglieno non è soltanto un luogo della memoria, ma anche uno spazio vivo della città, da conoscere e frequentare attraverso percorsi culturali, visite e iniziative aperte a tutti – sottolinea l’assessore ai Servizi civici e cimiteriali Emilio Robotti – Eventi come la WDEC26 contribuiscono a far emergere il grande valore storico, artistico e umano del nostro cimitero monumentale, promuovendone una fruizione rispettosa ma anche dinamica e contemporanea. L’obiettivo è continuare a investire sulla cura, sulla valorizzazione e sull’accessibilità di un patrimonio unico a livello europeo».

La Settimana prenderà il via venerdì 22 maggio con l’inaugurazione ufficiale al Tempio Laico, cui seguirà una visita guidata a cura della storica dell’arte Caterina Olcese della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. Concluderà la giornata, l’esibizione della Classe Musica Insieme Archi del Conservatorio Niccolò Paganini diretta dal maestro Carlo Costalbano.

Tra gli appuntamenti più attesi, sabato 23 maggio andrà in scena una speciale anteprima degli Staglieno Days, il format che nel 2025 ha riscosso grande successo e che tornerà in versione completa a settembre. In occasione della WDEC26 il pubblico potrà vivere un primo assaggio dell’esperienza attraverso cinque itinerari accompagnati da divulgatori, pensati per raccontare Staglieno come una vera “città nella città”: una straordinaria galleria d’arte e insieme scrigno della memoria collettiva genovese.

Accanto agli itinerari culturali ci saranno una conferenza itinerante dedicata alla moda dell’Ottocento, visite guidate lente dedicate alle persone fragili, la presentazione del romanzo La modella di Staglieno di Paolo Ghelfi, preceduta da un percorso guidato tra i luoghi e i personaggi del libro, oltre a laboratori didattici e percorsi dedicati a bambini e famiglie, curati dagli studenti dell’IIS Montale.

La presenza di rievocatori storici in abiti d’epoca renderà ancora più suggestiva l’atmosfera della giornata, che si concluderà con il concerto del Sizohamba Gospel Choir. L’iniziativa del 23 maggio è realizzata grazie al contributo di Iren e Coop.

Il programma proseguirà per tutta la settimana con appuntamenti di grande interesse culturale e artistico: dagli spettacoli teatrali La collina di Spoon River e le canzoni di Fabrizio De André di Il Sipario Strappato e L’Angelo e Monteverde di Rete Teatri, ai concerti del Conservatorio Paganini e del coro Quattro Canti diretto dal Maestro Gianni Martini.

Ampio spazio sarà dedicato anche agli incontri culturali e alla valorizzazione del patrimonio artistico di Staglieno, con conferenze sulla memoria e sull’immagine, incontri dedicati alla fotografia e al videomaking, itinerari archivistici, botanici e in dialetto genovese, oltre alla tradizionale Giornata dei Restauri curata dalla Soprintendenza, che permetterà al pubblico di osservare da vicino attività di conservazione e restauro.

Tra gli eventi più significativi dell’edizione 2026, martedì 26 maggio sarà presentato il progetto Museo Staglieno. Un viaggio accessibile e partecipato tra arte e storia, grazie al contributo del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e di Intesa Sanpaolo nell’ambito del programma I Luoghi del Cuore.

Il progetto rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di valorizzazione del cimitero monumentale genovese, che entra ufficialmente a far parte dell’offerta museale cittadina. Staglieno sarà infatti sempre più raccontato come un museo diffuso e accessibile, grazie alla realizzazione di una nuova sezione dedicata sul sito e sull’app Musei di Genova.

Attraverso l’app saranno disponibili schede multimediali e audioguide dedicate a un percorso composto dalle “10 meraviglie di Staglieno”, corredato da contenuti accessibili anche alle persone con disabilità sensoriali grazie ad audiodescrizioni per non vedenti, video in LIS per non udenti e strumenti di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA).

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Comune di Genova, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Liguria e Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova, con il coinvolgimento di associazioni, scuole, comunità e realtà culturali del territorio, chiamate a contribuire alla costruzione di nuovi contenuti e nuove modalità di racconto del patrimonio di Staglieno.

All’incontro di lancio del progetto, previsto martedì 26 maggio alle 17.30, parteciperanno la delegazione FAI di Genova, le associazioni cittadine, gli istituti scolastici, le comunità straniere e il mondo culturale genovese. Al termine, i partecipanti saranno accompagnati in visita ad alcune opere monumentali del cimitero.

Giovedì 28 maggio è previsto un incontro a cura della Fondazione Edoardo Garrone su Il club dei 27 tra libri, narrazioni e musica. A seguire visita guidata al patrimonio artistico del Cimitero di Staglieno.

Domenica 31 maggio: Di acqua e di pietra. L’antica fabbrica dell’Acquedotto a Staglieno, passeggiata con delegazione FAI e Federazione dell’Acquedotto, lungo l’acquedotto storico per scoprire il legame tra l’acquedotto e Staglieno, entrambe opere di Carlo Barabino.

Non mancheranno inoltre iniziative dedicate ad altri cimiteri storici cittadini, come le visite guidate al Cimitero di Murta e il progetto didattico dedicato al cimitero Pini Storti di Sestri Ponente, presentato presso il Museo Studio Gipsoteca Luigi Venzano.

Per tutta la durata della Settimana saranno inoltre visitabili la mostra fotografica Marmo e vecchi merletti, il documentario Genova Staglieno Ottocento di Sergio Schenone e il contest fotografico online Storie di ieri, ispirazioni di oggi realizzato in collaborazione con la Fondazione De Ferrari. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.