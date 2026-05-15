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Insieme

Cultura accessibile, Genova alla guida della rete ligure. Montanari: “Costruire città più aperte e partecipative”

Approvato il protocollo d'intesa con Lorsica e Zoagli: accessibilità, innovazione e valorizzazione della tradizione tessile ligure al centro del progetto finanziato dal FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo)

giacomo montanari

Genova. Su proposta dell’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, la Giunta ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra i Comuni di Genova, Lorsica e Zoagli per la collaborazione al progetto FUNT 2023 – CulTur4All – Cultura e Turismo accessibile per tutti.

“Con questo accordo consolidiamo una rete culturale territoriale che mette al centro accessibilità, inclusione e valorizzazione delle nostre eccellenze artistiche e manifatturiere – spiega l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – CulTur4All rappresenta un modello concreto di collaborazione tra istituzioni, capace di unire innovazione, patrimonio culturale e identità locali. Rendere i musei sempre più accessibili significa ampliare il diritto alla cultura e costruire una città più aperta, partecipativa e contemporanea”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del bando regionale FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo), promosso da Regione Liguria per sostenere interventi infrastrutturali e culturali finalizzati a migliorare l’accessibilità dei luoghi di interesse turistico e culturale, favorendo un turismo sempre più inclusivo e accessibile.

Il progetto CulTur4All, presentato dal Comune di Genova, ente capofila, punta in particolare alla valorizzazione e all’accessibilità dei Musei di Strada Nuova (Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo Tursi) attraverso la realizzazione di percorsi ad alta accessibilità, strumenti multisensoriali e contenuti innovativi dedicati a tutti i pubblici.
La collaborazione con i Comuni di Lorsica e Zoagli rafforza inoltre il legame tra il patrimonio museale genovese e la tradizione tessile ligure.

Il Comune di Lorsica contribuirà al progetto con il Museo del Damasco e la valorizzazione di questa antica arte, eccellenza dell’entroterra ligure, profondamente connessa alle collezioni tessili dei Musei di Strada Nuova.
Il Comune di Zoagli porterà invece il proprio contributo legato alla tradizione dei velluti e delle manifatture tessili storiche del Tigullio, mettendo a disposizione materiali, contenuti scientifici e riproduzioni museali per la realizzazione dei percorsi accessibili previsti dal progetto.

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