Crollo della diga di Santa Margherita, prosciolto l’ex provveditore Ferrazza

Genova. Due assoluzioni, tre proscioglimenti e tre condanne a sei mesi con la condizionale. Si chiude così il processo per il crollo della diga del porto di Santa Margherita Ligure, avvenuto tra il 28 e il 29 ottobre 2018 a seguito di una violenta mareggiata.

La gip Silvia Carpanini, dopo una quindicina di serrate udienze in incidente probatorio in cui si sono confrontati i consulenti di parte, ha letto il dispositivo che vede la condanna lieve dei due relatori e del rup del primo progetto di rinforzo. Ad essere prosciolto, fra gli altri, l’ex provveditore delle opere pubbliche della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta Roberto Ferrazza già a processo per il crollo del ponte Morandi e sotto indagine per una serie di appalti dati in cambio di piccoli regali.

L’inchiesta era partita subito dopo il disastro e ha puntato da subito sul primo progetto fatto nei primi anni duemila quando venne previsto di allungare la diga di 80 metri e di farle raggiungere i tre di altezza. Secondo l’accusa e secondo quanto emerso dell’incidente probatorio venne realizzato il muro paraonde privo di armatura, che era crollato a causa dell’urto delle onde. Secondo il pm Walter Cotugno, che ha coordinato l’inchiesta, c’era però una responsabilità di chi in seguito aveva dato il via libera a un secondo progetto di rinforzo a causa della mancata una verifica di sicurezza, ma in questo caso la giudice – sentiti gli esperti che si sono succeduti nelle udienze – è arrivata alla conclusione che il secondo progetto era migliorativo ed era stato correttamente eseguito, da cui il proscioglimento fra gli altri del ex provveditore. Tutti gli imputati sono stati assolti dal secondo capo di imputazione, quello di naufragio in quanto secondo quanto emerso le barche erano affondate già prima del crollo del molo.

“Siamo profondamente soddisfatti di questa decisione che dimostra l’assoluta correttezza dell’operato dell’ex provveditore Roberto Ferrazza che ha sempre operato nel pieno rispetto delle regole e nell’interesse esclusivo della Pubblica Amministrazione” commenta il suo difensore Fabio Viglione. Gli altri imputati erano difesi dagli avvocati Giulia Liberti, Mario Iavicoli, Emanuele Olcese, Andrea Vernazza, Matteo Mezzapesa e Angelo Paone.