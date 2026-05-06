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Paura

Via Fieschi, grosso cornicione si stacca da un palazzo e finisce sul marciapiede

Per fortuna in quel momento non passava nessuno, non si registrano feriti

Generico maggio 2026

Genova. Paura questo pomeriggio in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, dove un cornicione di grandi dimensioni è precipitato da un palazzo schiantandosi sul marciapiede all’altezza di salita San Leonardo.

È successo poco prima delle 16. Per fortuna in quel momento non passava nessuno e il crollo non ha avuto conseguenze. Non si registrano pertanto feriti o danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio, mentre la polizia locale ha disposto la chiusura al traffico della strada durante le operazioni.

Dopo più di un’ora è stato dichiarato il cessato pericolo e via Fieschi è stata riaperta.

 

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