Via Fieschi, grosso cornicione si stacca da un palazzo e finisce sul marciapiede

Genova. Paura questo pomeriggio in via Fieschi, nel pieno centro di Genova, dove un cornicione di grandi dimensioni è precipitato da un palazzo schiantandosi sul marciapiede all’altezza di salita San Leonardo.

È successo poco prima delle 16. Per fortuna in quel momento non passava nessuno e il crollo non ha avuto conseguenze. Non si registrano pertanto feriti o danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio, mentre la polizia locale ha disposto la chiusura al traffico della strada durante le operazioni.

Dopo più di un’ora è stato dichiarato il cessato pericolo e via Fieschi è stata riaperta.