Cristoforo Colombo in letteratura, martedì la presentazione a palazzo Tursi

Genova. Domani, martedì 12 maggio alle 17, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi si terrà la presentazione del libro “Cristoforo Colombo in letteratura”, una raccolta delle relazioni dell’omonimo convegno dello scorso 7 ottobre sul navigatore genovese che, in oltre cinque secoli, è stato raccontato da scrittori italiani e internazionali come Lope De Vega, Leopardi, Victor Hugo, fino alla letteratura per ragazzi.
L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Studi Colombiano. Dopo l’introduzione di Carlotta Gualco, direttrice di fondazione Casa America ETS, intervengono Maria Anna Burgnich, dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria, e Francesco De Nicola, Università di Genova, curatore del volume.
Stefano Lusito, studioso di linguistica ligure, coautore del volume, leggerà alcuni brani in genovese dedicati al grande navigatore.
Concluderà l’incontro l’attore Roberto Alinghieri con l’interpretazione de “La Scoperta dell’America di Umberto Eco”, da Diario minimo.
Ingresso libero. Si prega di confermare la partecipazione scrivendo a info@casamerica.it