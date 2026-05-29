Crisi Bon Jour, l’assessore Robotti incontra i sindacati: “Troveremo nuove collocazioni per i lavoratori”

Genova. A Palazzo Tursi si torna a parlare della crisi della Bon Jour, la storica azienda dolciaria del Campasso che a metà marzo ha sospeso la produzione delle brioche e l’attività dello spaccio interno. Conseguenza diretta, a oggi sono stati licenziati sei dipendenti del Campasso e cinque lavoratrici dell’ex cioccolateria Buffa, che il marchio aveva assorbito.

L’assessore Emilio Robotti ha incontrato i sindacati Flai Cgil Fai Cisl Uila Uil e una rappresentanza di lavoratori. Durante il colloquio Robotti ha manifestato piena disponibilità da parte dell’amministrazione comunale a interessarsi alla vicenda, impegnandosi ad attivare e individuare tempestivamente eventuali percorsi di ricollocazione possibili per garantire la massima salvaguardia occupazionale.

“La perdita di una storica realtà artigiana come la Bon Jour – dichiarano Laura Tosetti Segretaria Generale Flai Cgil Genova, Donatella Lamanna Segretaria Regionale Fai Cisl Liguria e Valeria Rabaglia Segretaria Generale Uila Uil Liguria – rappresenta un duro colpo per la nostra economia. Abbiamo voluto porre con forza l’attenzione sul progressivo impoverimento del nostro territorio, e in particolare del quartiere del Campasso, dove l’azienda ha la sua sede storica. Perdere queste competenze significa strappare un pezzo importante di storia industriale e sociale locale”.

Un nuovo colloquio è previsto nelle prossime settimane per definire i dettagli operativi dei percorsi di tutela e monitorare l’evoluzione della vertenza.