Altalene, paretina da arrampicata, scivolo: a Crevari una nuova area giochi

Genova. Le altalene, una per i più piccini, una per i bimbi un po’ più grandi. Accanto, lo scivolo, con la parete attrezzata per i piccoli “rocciatori” e, al posto della classica scaletta, una rete in corda a maglie larghe in stile militare. Tutto in materiale riciclato. Insomma: giochi per divertirsi, ma anche per crescere, imparando a conoscere sé stessi condividendo esperienze con i coetanei, con un occhio di riguardo per l’ambiente.

Questa area di gioco è stata consegnata stamani ai centoventi alunni della scuola materna ed elementare “Giacomo Canepa” di Crevari. L’area, realizzata grazie ai contributi di A.Se.F. Srl, l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune di Genova, e di “Crevari Invade”, completa una più ampia opera di ripristino e sistemazione del parco antistante la scuola iniziato con la cura del verde e la piantumazione.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all’interessamento degli uffici del Municipio VII Ponente. I giochi della scuola di Crevari fanno parte di un più articolato progetto di sistemazione di aree destinate all’aggregazione e al gioco sul vasto territorio del municipio dell’estremo ponente genovese. La scuola di Crevari fa infatti parte dell’Istituto Comprensivo Voltri 1, da cui dipendono le materne e le elementari delle varie delegazioni che gravitano intorno a Voltri. Si tratta dunque di un primo passo verso la realizzazione di altri simili progetti.

Al simbolico taglio del nastro hanno preso parte il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio, l’amministratore unico di A.Se.F. Srl Paolo Scovazzi, i rappresentanti di “Crevari Invade”, tra cui il portavoce Stefano, il corpo insegnati della scuola ed i bimbi della scuola primaria.

“Sono estremamente felice per questa realizzazione – commenta il presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio – Nella scuola di Crevari ho insegnato per un breve periodo e ho visto da vicino le attività didattiche portate avanti con cura e attenzione dalle colleghe. Creare nuovi spazi per il gioco come quello realizzato da A.Se.F., che ringrazio, è importante. Abbiamo un’attenzione particolare sul tema e, come Municipio, lo stiamo dimostrando con gli interventi già attuati su Voltri, Prà e Pegli”.

“Alla scuola materna ed elementare di Crevari, situata in un luogo splendido, tra mare e primissime colline, mancava proprio quest’area – commenta l’amministratore unico di A.Se.F. Paolo Scovazzi – Ora le strutture sono pronte per i bimbi che potranno così godere appieno del gioco all’aperto, per loro così salutare. Ci siamo anche assicurati che i materiali di costruzione, in particolare la plastica, fossero riciclati, così da abbattere l’impatto ambientale”.

“Per ‘Crevari Invade’ questo è l’ultimo tassello che mettiamo per la socialità nella comunità – dice Stefano, rappresentante del gruppo attivo a Crevari dal 1992, organizzatore anche della famosa sagra delle focaccette – Questo spazio e queste attrezzature erano attese dalla scuola da tempo. Per noi è una grande soddisfazione essere qui, con i bimbi, a festeggiare”.