Cremazione, Genova capitale: il presidente di Socrem Malcotti direttore della rivista di settore L’Ara

Genova. Punto di riferimento per l’intero settore funerario e cimiteriale, italiano ed internazionale, Tanexpo è l’appuntamento biennale dove i professionisti del settore, operatori e onoranze funebri, incontrano la migliore produzione di arte funeraria. Si inaugura domani e So.Crem Genova sarà protagonista con i nuovi progetti in Coprogettazione con il Comune per i nuovi forni crematori, la costruzione della Scuola Funeraria “Linda Alfano” e la Casa Funeraria Sociale.

Ma soprattutto Genova diventa centrale con la direzione di L’Ara a Ivano Malcotti presidente di So.Crem Genova: la rivista torna in formato digitale dopo anni di assenza: come strumento di informazione e approfondimento sui temi della cremazione e del fine vita. La ripartenza, promossa dall’Ufficio di Presidenza della Federazione, prende avvio dal numero “zero”, che sarà presentato il 15 e 16 maggio in occasione dell’Assemblea Nazionale. L’iniziativa ha già raccolto interesse tra le Società per la Cremazione (So.Crem) aderenti.

La pubblicazione avrà cadenza quadrimestrale e coinvolgerà una rete di corrispondenti territoriali, con contributi provenienti dalle diverse realtà locali del movimento cremazionista. Obiettivo della rivista è favorire la diffusione della cultura della cremazione e del fine vita, promuovendo informazione, riflessione e confronto su temi etici, culturali e sociali, nel rispetto della dignità della persona e della libertà di scelta.

Tanexpo vedrà la presenza di 225 espositori, il 30% dei quali Internazionali, 23.500 mq di prodotti e servizi per la funeraria, 14.500 operatori professionali, 65 nazioni rappresentate. Il target dei visitatori è naturalmente selezionato, professionale e internazionale: 94% sono professionisti del settore funerario e cimiteriale, 73% sono titolari o responsabili degli acquisti e degli investimenti. In generale saranno presenti imprese di onoranze funebri, addetti cimiteriali, grossisti di articoli funebri e arte cimiteriale, società di servizi funerari, marmisti, fioristi, aziende municipalizzate e amministratori pubblici.