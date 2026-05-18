CravaStreet Festival, sabato 23 maggio torna la settima edizione nel cuore di Pra’

Genova. Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 23 maggio il piazzale di via Cravasco a Pra’ ospiterà la settima edizione del CravaStreet Festival, una giornata di festa, musica, sport, cultura e solidarietà dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutto il ponente genovese.

Si partirà dalle ore 12 con l’apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare trofie al pesto e specialità di street food. Dalle ore 19 arriverà invece una delle grandi novità di questa edizione: la paella valenciana, disponibile anche su prenotazione.

Il festival continua a crescere grazie al lavoro di rete sul territorio e alla collaborazione tra il comitato organizzatore e le numerose realtà locali che operano ogni giorno per il benessere delle famiglie e dei più piccoli. Il CravaStreet rappresenta infatti non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’importante occasione di socialità, cultura e partecipazione per il quartiere.

Tra i risultati raggiunti con la scorsa edizione si ricordano le donazioni alle scuole per la realizzazione di aule verdi e spazi ricreativi, oltre al sostegno alla biblioteca di quartiere Il Bosco dei Libri Segreti, che durante l’anno ha proposto laboratori, incontri con autori e attività di prestito libri dedicate ai bambini.

A confermare e rafforzare questa rete di collaborazione saranno presenti le scuole primarie Paganini, De Amicis e Voltri 2, le scuole dell’infanzia Infanzia Voltri e Lanterna, le Tagesmutter Arcobaleno e il Nido Sul Mare di Voltri. Parteciperanno inoltre Sparagiochi, Respiro Danza, Izumo Voltri e Centro Zenit.

Dalle 15 alle 18 spazio al tradizionale Luna Park dedicato ai bambini, con giochi, laboratori e prove sportive. Tra le novità più attese di quest’anno spicca il calcio balilla umano: un maxi campo da 6 metri pensato per partite divertenti e coinvolgenti, adatte sia ai più piccoli sia agli adulti.

In contemporanea, nel vicino campo di via Cravasco, si svolgerà il CravaFootball, torneo di calcio Over 16 attivo dalle 15 alle 23 e organizzato dai volontari del festival.

Il programma proseguirà alle 18 con Open Lab e la baby dance per bambini. A seguire Dj Marva accompagnerà la serata con musica e intrattenimento durante la cena. Alle 21 saliranno sul palco i Tropico del Blasco, tribute band dedicata a Vasco Rossi, mentre la chiusura della festa sarà affidata ancora alla musica disco del dj set finale.

Durante tutta la giornata saranno presenti animatori, percussionisti e postazioni creative curate da illustratrici e artiste locali, per un evento pensato davvero per tutte le età. Il Comicrava è pronto ad accogliere il pubblico nella piazza più colorata del ponente genovese.

Anche quest’anno il festival guarda al futuro del quartiere con obiettivi concreti: realizzare nuove vasche per l’orto di quartiere nei giardini di via Cravasco, sostenere le scuole con nuove donazioni, arricchire la biblioteca con altri libri e avviare una Lego Room aperta durante tutto l’inverno, gestita dai volontari e dedicata ai bambini e ai ragazzi della zona.