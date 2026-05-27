Il fondo Nextalia compra Costa Edutainment: Costa resta presidente

Genova. Costa Edutainment, il gruppo specializzato nella gestione di parchi tematici fondato a Genova dall’imprenditore Beppe Costa, e che gestisce tra gli altri l’Acquario di Genova e la Città dei bambini, il parco Le Caravelle di Ceriale, l’Aquafan di Riccione e Italia in Miniatura, sarà acquisito da un fondo, Nextalia, società di gestione risparmio di Francesco Canzonieri, già Mediobanca.

La notizia dell’accordo raggiunto dall’attuale guida di Costa Edutainment (la famiglia Costa e Green Arrow, da poco nuovo proprietario di Dea Capital Alternative, gruppo De Agostini) è stata diffusa dal quotidiano di settore Milano Finanza ma è stata confermata in ambienti economici genovesi.

MF parla di un’operazione da 115 milioni di euro e del fatto che la famiglia Costa rientrerebbe nella nuova società investendo 25 milioni. Beppe Costa resterebbe presidente mentre l’amministratore delegato sarebbe scelto dal fondo Nextalia. Si parla di Cristian Biasoni.

Per quanto riguarda la più blasonata delle strutture di Costa Edutainment, l’Acquario di Genova, sorto negli anni Novanta, esso insiste sugli spazi del porto antico – area demaniale – in nome di una subconcessione di Porto Antico spa, partecipata del Comune di Genova.

L’impressione è che, per andare in porto, l’operazione finanziaria attendesse anche il rinnovo della concessione a Porto antico spa fino al 2050 appena deciso dall’Autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale.

Non è la prima rivoluzione azionaria per Costa Edutainment, ma è forse la più consistente: dopo il coinvolgimento di Palladio nel 2015, di Oaktree nel 2019, nel 2002 c’era stato appunto lo sbarco di Dea Capital Alternative.