“Giornate della cura”, si parte da corso Italia. Pulizia e manutenzioni per le passeggiate a mare: “Meritano bellezza”

Genova. Pulizia a fondo e ripristino delle piastrelle, tinteggiatura delle ringhiere, cura straordinaria del verde. È partito oggi da corso Italia, con l’intervento congiunto di Amiu e A.S.Ter, il primo appuntamento delle “Giornate della cura del territorio” dedicato alle passeggiate a mare. Durante i lavori, che proseguiranno anche nei prossimi giorni, hanno effettuato un sopralluogo la sindaca Silvia Salis e gli assessori alle Manutenzioni, Massimo Ferrante, e all’Ambiente, Silvia Pericu.

L’iniziativa non è un evento isolato, ma si inserisce in un ciclo di appuntamenti periodici programmati dal Comune di Genova in tutti i Municipi, volti a migliorare capillarmente la vivibilità urbana attraverso interventi concentrati e straordinari che affiancano la manutenzione ordinaria. Le “Giornate della cura del territorio” dedicate alle passeggiate a mare saranno prossimamente replicate anche a Nervi e a Pegli, mentre la terza “Giornata della cura” tradizionale si svolgerà a fine giugno.

“Ho voluto fortemente questa edizione speciale delle “Giornate della cura” perché il nostro lungomare è uno dei più importanti biglietti da visita della nostra città e un patrimonio a cui tutti siamo profondamente legati – afferma la sindaca di Genova, Silvia Salis – a differenza delle “Giornate della cura del territorio” tradizionali, in questo caso ogni intervento durerà diversi giorni e vedrà collaborare Amiu e A.S.Ter per lavori coordinati di pulizia a fondo, sistemazione di piastrelle e ringhiere e cura del verde. Con l’arrivo della bella stagione, corso Italia e Boccadasse si preparano ad accogliere migliaia di cittadini e turisti: abbiamo deciso di mettere in campo un’azione mirata che restituisca a questi luoghi la bellezza che meritano e, soprattutto, i massimi standard di pulizia e decoro. Le “Giornate della cura del territorio” dimostrano che, con una programmazione attenta e il lavoro sinergico delle nostre partecipate, possiamo valorizzare la città, affiancando interventi straordinari alla cura quotidiana e alla manutenzione ordinaria”.

L’operazione vede un impegno di forze congiunto per ridare luce al lungomare del centro cittadino. Le squadre di Amiu e A.S.Ter hanno avviato una pulizia profonda delle piastrelle, utilizzando anche sistemi a caldo per la rimozione delle macchie, e una revisione sistematica delle fioriere. A.S.Ter sta intervenendo prioritariamente sulla pavimentazione di corso Italia, con focus specifico all’altezza del Garden e nella zona di lungomare Lombardo. A Boccadasse, con un intervento dedicato, un’impresa terza incaricata sta completando i lavori di ripristino del selciato del borgo. Un’impresa specializzata sta operando sulla manutenzione e pitturazione delle ringhiere nella zona di San Nazaro, restituendo protezione e colore alle strutture esposte alla salsedine. A.S.Ter Verde ha dato il via a una manutenzione straordinaria delle aiuole nell’area Garden/Lido, pianificando una progressione degli interventi verso ponente per la riqualificazione dell’intero tratto. Le attività non si esauriranno nella giornata odierna: il cantiere diffuso proseguirà nei prossimi giorni per garantire il completamento delle lavorazioni necessarie.

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“Giornate della cura”, si parte da corso Italia. Pulizia e manutenzioni per le passeggiate a mare: “Meritano bellezza”

“La cura del territorio non può prescindere da una visione strutturale della manutenzione – dichiara l’assessore alle Manutenzioni Ferrante – Intervenire su corso Italia significa preservare l’integrità di un’infrastruttura sociale ed estetica che subisce costantemente l’usura degli agenti atmosferici e dell’alto afflusso pedonale. Non stiamo solo riparando una pavimentazione o verniciando una ringhiera: stiamo garantendo la sicurezza dei cittadini e la resilienza dei nostri spazi pubblici, assicurando che la bellezza di Genova resti fruibile e sicura nel tempo attraverso una programmazione tecnica metodica e di qualità”.

“Il decoro urbano è la prima forma di ecologia cittadina – aggiunge l’assessora all’Ambiente Pericu – con questa giornata ribadiamo che la tutela ambientale passa attraverso la gestione virtuosa degli spazi comuni, la cura del verde urbano e la pulizia profonda delle aree collettive. Rigenerare le aiuole e mantenere pulito il nostro litorale non ha solo una valenza estetica, ma concorre a migliorare il microclima urbano e a rafforzare il legame di rispetto tra la cittadinanza e l’ecosistema marino-costiero, promuovendo una cultura del territorio che sia sostenibile e consapevole”.

“Con questo speciale intervento dedicato alle passeggiate a mare, A.S.Ter mette in campo squadre e professionalità dei diversi settori aziendali per intervenire in maniera coordinata su pavimentazioni, verde e manutenzioni diffuse lungo uno dei tratti più frequentati della città – dichiara Francesca Aleo, direttrice generale di A.S.Ter – l’obiettivo è garantire maggiore sicurezza, decoro e qualità urbana attraverso attività concrete di cura e manutenzione del territorio che A.S.Ter porta avanti quotidianamente al servizio della città”.

“Come insegna Julio Velasco, chi guarda indietro perde, e oggi Genova ha bisogno esattamente del contrario: guardare avanti, migliorare i servizi, lavorare insieme – conclude Mauro D’Ascenzi, consigliere del CdA di Amiu – l’intervento di corso Italia racconta proprio questo: Comune, Amiu, A.S.Ter e cittadini coinvolti nello stesso gioco di squadra per una città più curata e più attenta agli spazi comuni. Le giornate della cura sono la realizzazione di questa visione, un lavoro fatto di risanamento, attenzione quotidiana e collaborazione, perché Genova merita cura e responsabilità condivise”.