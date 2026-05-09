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Le foto

Corso Italia e il parcheggio selvaggio dei camper degli alpini (e non solo)

La segnalazione di un residente nella seconda giornata di adunata

Generico maggio 2026

Genova. Bene gli alpini ma non il camping selvaggio dei camper che stanno occupando la passeggiata di corso Italia. A segnalarlo un residente che ha inviato alla redazione di Genova24 due foto piuttosto inequivoche.

Da una parte – lato monte – il parcheggio gratuito mezzo vuoto – dall’altra sulla passeggiata decine e decine di camper posteggiati “a pettine” che occupano quindi una parte della passeggiata.

Il cittadino segnala che di fronte alle rimostranze fatte agli ultimi camperisti arrivati gli sarebbe stato risposto “Noi non siamo alpini ma turisti. Abbiamo visto che fanno tutti così e lo abbiamo fatto anche noi!”.

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