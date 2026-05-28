Corso Italia, al via la riparazione provvisoria del tratto ammalorato: “Al più presto l’intervento definitivo”

Genova. “A seguito del sopralluogo che abbiamo effettuato ieri in corso Italia con la sindaca Salis, da cui sono emerse, per un tratto specifico di pavimentazione della passeggiata, alcune criticità per la sicurezza del transito pedonale e per l’armonia architettonica ed estetica della passeggiata stessa, ho chiesto subito ad Aster di provvedere all’esecuzione di un intervento di ripristino. Le operazioni inizieranno già domattina per eliminare immediatamente il rischio di inciampo”. Lo dichiara l’assessore a Manutenzioni e Lavori pubblici del Comune di Genova, Massimo Ferrante.

L’intervento, a cura di Aster, partirà con le prime forniture già messe a disposizione dai fornitori. Infatti, le piastrelle necessarie per quel tratto, situato all’altezza dell’intersezione con via Giacomo Medici del Vascello, hanno caratteristiche specifiche di formato e spessore diverse da quelle attualmente disponibili a magazzino. Nel frattempo, dove necessario, è stato realizzato un ripristino provvisorio in cemento, finalizzato a eliminare il rischio di inciampo e a garantire condizioni di maggiore sicurezza.

L’assessore Ferrante aggiunge che “domani partiremo dunque con le operazioni possibili, ma attenzione: il nostro obiettivo, concordato con Aster che ringrazio per essersi attivata immediatamente, è quello di completare al più presto il ripristino non appena sarà disponibile l’intera fornitura del materiale originario per restituire, a questo tratto della passeggiata di corso Italia, una piena fruibilità nel rispetto rigoroso delle sue peculiarità architettoniche che la rendono uno dei simboli più riconoscibili della nostra città”.

Proprio ieri si era svolto in corso Italia, con l’intervento congiunto di Amiu e Aster, il primo appuntamento delle “Giornate della cura del territorio” dedicato alle passeggiate a mare. Durante i lavori avevano effettuato un sopralluogo la sindaca Silvia Salis e gli assessori alle Manutenzioni, Massimo Ferrante, e all’Ambiente, Silvia Pericu.