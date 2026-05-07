Mobilità sostenibile a Sestri Ponente: via libera alle nuove corsie ciclabili tra via Siffredi e via Hermada

Genova. Un nuovo itinerario ciclabile pensato per collegare alcuni dei punti nevralgici del ponente cittadino, con l’obiettivo di creare una vera alternativa al traffico privato di autovetture e moto. Con questo intento l’amministazione comunale ha formalizzato in queste ore l’intervento per un nuovo tracciato destinato alle biciclette a Sestri Ponente, tra via Siffredi, via Giotto, via Hermada e via Manara.

Come riportato nell’ordinanza, ll nuovo tracciato di corsia ciclabile si sviluppa attraverso una serie di modifiche alla viabilità che interessano quattro strade principali del quartiere. In via Siffredi viene istituita una corsia ciclabile per entrambi i sensi di marcia (con conseguente riduzione delle larghezza delle corsie auto), mentre in via Giotto il percorso segue configurazioni differenti a seconda del tratto interessato. Nello specifico, tra via Calda e via Borzoli la ciclabile si snoda sul marciapiede recentemente allargato in direzione ponente, proseguendo poi con due percorsi distinti dall’altezza di via Borzoli verso via Hermada. Il collegamento si completa transitando per via Hermada verso via Manara e istituendo in quest’ultma via una corsia diretta verso levante per ricongiungersi poi con via Siffredi.

Per garantire la massima sicurezza agli utenti delle nuove corsie ciclabili, il provvedimento prevede anche la realizzazione di attraversamenti dedicati in corrispondenza delle intersezioni più critiche, come quelle con via Chiaravagna, via Calda e via Ambrogio Negrone, oltre allo snodo tra le vie Menotti ed Hermada.