Risse e violenza a Cornigliano, il Municipio: “L’Havana Club va chiuso”

Genova. Il Municipio Medio Ponente chiede ufficialmente a prefettura, e questura di chiudere l’Havana Club di via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano. Lo ha annunciato il presidente del Municipio, Fabio Ceraudo, all’indomani dall’ennesima rissa tra giovanissimi scoppiata proprio all’uscita del locale: calci, pugni, cinghiate, uno dei tanti episodi di violenza che vanno in scena nei fine settimana. E dai residenti è arrivata una richiesta di aiuto, tra rabbia e sconcerto, di cui si è fatto portavoce Ceraudo.

“Ogni fine settimana la stessa scena: risse, aggressioni, musica fino al mattino, degrado che si allarga come una ferita aperta – dice Ceraudo – Quando la situazione supera il limite dell’ordine pubblico, la legge è chiara: il potere di chiudere un locale non è del Comune né del Municipio. E allora oggi lo dico senza filtri: non possiamo più essere lasciati soli. Invierò una lettera formale al Prefetto, al Questore e al comandante dei Carabinieri. Una lettera dura, netta, senza giri di parole”.

La richiesta contenuta nella missiva sarà quella di applicare l’articolo 100 T.U.L.P.S., che attribuisce al questore il potere di sospendere o revocare la licenza di un pubblico esercizio per motivi di ordine e sicurezza pubblica: “Qui si parla di sicurezza, di dignità, di un quartiere che merita rispetto. Si parla di persone che vivono ogni notte con la paura che succeda qualcosa di irreparabile”, conclude Ceraudo.

A Cornigliano negli ultimi tempi sono aumentati gli episodi di violenza soprattutto a giovanissimi. Proprio nel fine settimana il quartiere è stato teatro di una cosiddetta “operazione a largo raggio”, con gli agenti che si sono concentrati tra via Cornigliano, via Bertolotti, vico Saponiera, piazza Massena, via San Giovanni d’Acri, Giardini Lineari e Giardini Melis.