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Ponente

Cornigliano, operazione al largo raggio della polizia locale anche in via D’Acri

L'intervento nella zona della rissa di domenica. Viscogliosi: "Controlli anche alle attività commerciali". 18 violazioni dell'ordinanza antialcol

polizia locale

Genova. La polizia locale di Genova, nell’ambito del piano per la sicurezza urbana 2026, ha effettuato un servizio straordinario “largo raggio” nel quartiere di Cornigliano, nell’area compresa tra via Cornigliano, via Bertolotti, vico Saponiera, piazza Massena, Giardini Lineari e Giardini Melis (Villa Serra), zona oggetto di numerose segnalazioni legate a criticità in materia di sicurezza urbana, degrado e comportamenti illeciti. Controlli anche nella zona di via D’Acri, teatro di una rissa che, domenica, ha portato i cittadini a lamentarsi delle condizioni dei degrado.

“Continuano senza sosta le attività di controllo del territorio, soprattutto in quelle zone che la cittadinanza ci sta indicando come particolarmente critiche – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi – questa volta ci siamo concentrati su Cornigliano, ma progressivamente interverremo su tutte quelle aree dove la presenza sul territorio dei nostri operatori è particolarmente essenziale: il servizio di prossimità è uno dei punti forti dell’operato del nostro corpo e continueremo a portare avanti queste operazioni che si stanno rivelando fondamentali. Penso soprattutto a zone come quella di via d’Acri, dove ultimamente si sono registrati episodi spiacevoli: stiamo intervenendo con fermezza e continueremo a farlo per garantire il benessere dei residenti e contrastare degrado e illegalità”.

L’attività si è svolta con controlli mirati sul territorio, finalizzati al contrasto del consumo di alcol in area pubblica, del degrado urbano, delle violazioni al Regolamento di Polizia Urbana e delle condotte connesse alla normativa ambientale.

Nel corso del servizio sono state identificate 49 persone, di cui 32 cittadini stranieri, ed elevate complessivamente 21 sanzioni. In particolare, sono state contestate 18 violazioni dell’ordinanza antialcol, una violazione al Regolamento di Polizia Urbana, una sanzione per ubriachezza molesta in luogo pubblico e un provvedimento amministrativo per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale, con conseguente sequestro.

Contestualmente sono stati effettuati controlli presso attività commerciali della zona, con verifiche su cinque esercizi di somministrazione alimenti e bevande e un circolo. In una macelleria è stata riscontrata un’irregolarità relativa all’etichettatura dei prodotti, con conseguente sanzione amministrativa.

L’attività rientra nelle azioni di presidio e controllo del territorio poste in essere dalla Polizia Locale nelle aree caratterizzate da maggiori criticità, con particolare attenzione alla vivibilità urbana, alla sicurezza stradale e al contrasto delle situazioni di degrado

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