Risse e degrado, chiuso per 15 giorni l’Havana Club di Cornigliano

Genova. Alla fine è scattato il provvedimento di chiusura per 15 giorni dell’Havana Club, il locale di via San Giovanni d’Acri, a Cornigliano, dove nelle ultime settimane si sono verificati episodi di violenza e degrado.

La questora di Genova ha disposto, in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, la sospensione per 15 giorni della scia al circolo privato, notificato mercoledì pomeriggio sulla base della pericolosità sociale.

Le forze dell’ordine monitoravano il circolo già dallo scorso anno, staccando numerose sanzioni. Numerosi gli interventi dopo le segnalazioni per schiamazzi, episodi di rissa e aggressioni che hanno confermato il quadro degli esposti presentati dai residenti e dal Municipio.

Tra gli ultimi, lo scorso 16 maggio scorso la polizia amministrativa e sociale e la polizia locale, alle prime ore del mattino, hanno effettuato un controllo amministrativo durante il quale è stata contestata al presidente del circolo la violazione per non aver rispettato la diffida, emessa nel mese di ottobre, in merito al nulla osta acustico in dichiarazione sostitutiva.

Al termine del controllo del locale, è stata accertata la presenza di circa cinquanta persone di origine sudamericana, provenienti nel frattempo da altri locali notturni e discoteche della zona, che stavano all’esterno dl circolo. Alcuni di essi sono stati sanzionati.

Il giorno successivo i militari dell’Arma dei Carabinieri sono intervenuti per una segnalazione per rissa in cui era rimasto coinvolto un cittadino senegalese con ferite al capo, aggredito e colpito da un gruppo di alcuni avventori del locale che lo avevano fatto cadere a terra, danneggiando anche una vettura parcheggiata.