Cooperazione Territoriale Europea: presentati a Genova i risultati dei progetti Interreg per il territorio ligure

Genova. Si è tenuto oggi, presso la Sala del Consiglio Metropolitano di Palazzo Doria-Spinola, il convegno “Una Peonia per l’Europa”, a cura di Regione Liguria, Anci e Città Metropolitana di Genova. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di illustrare l’innovazione e i traguardi raggiunti dai progetti di Cooperazione Territoriale Europea Interreg nel territorio ligure.

Il titolo dell’evento trae ispirazione dal progetto PoLaRecCE (Interreg Central Europe), coordinato dal Comune di Cairo Montenotte, che ha visto la piantumazione di peonie su suoli degradati come simbolo di rigenerazione ambientale e recupero del territorio.

L’incontro ha offerto una panoramica tecnica di come i fondi europei si traducano in benefici per la collettività attraverso tre pilastri tematici: Europa verde: focus sulla sostenibilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici con progetti quali PoLaRecCE, ADAPTWISE, ASTER, JARDIVAL2, ALIEM VIGIL, Central-BIC, REMED, RESPOND, EnerCmed, CE PRINCE e FEEL; Europa dei giovani e innovazione sociale: iniziative dedicate all’inclusione e al volontariato, tra cui Femmes Libres, FESTA, Eda-Z, MERAVIGLIA, YESVolunteer e MARITTIM’Traité; Europa e innovazione digitale: soluzioni per la modernizzazione e la resilienza del territorio, come More than a Village, INTEVIDI, ADAPTNOW, Metro Case, AGRISMART, SmartCommUnity, BE-STREAM POWER e SMERF.

Sotto il profilo economico, i dati presentati evidenziano oltre 130 progetti che hanno coinvolto la Liguria, con ricadute territoriali di circa 60 milioni di euro nell’ambito della programmazione 2021-27. La sola Città Metropolitana di Genova ha gestito 89 progetti per un importo di 191,7 milioni di euro, garantendo supporto tecnico essenziale soprattutto ai piccoli Comuni per la gestione di temi complessi come la rigenerazione urbana e la gestione dei rifiuti.

L’evento ha sottolineato il ruolo fondamentale del lavoro di rete tra istituzioni e partner tecnici. Il coinvolgimento è stato capillare, includendo: Enti locali: Comuni di Cairo Montenotte, Imperia, Genova, Campomorone, Cogorno e La Spezia; Enti di ricerca e supporto: Università di Genova, ARPAL, FILSE, ASL 1 e il Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola; Soggetti sociali e parchi: Mignanego Società Cooperativa, D.A.F.N.E., Parco Nazionale delle Cinque Terre.

L’incontro si è concluso con l’analisi tecnica degli orientamenti per la futura programmazione europea, confermando l’importanza del supporto alle amministrazioni locali, specialmente i piccoli Comuni, nella gestione di temi complessi quali la rigenerazione urbana, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale.