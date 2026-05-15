Cooperazione educativa, l’incontro l’associazione Antonio Raimondi: rafforzati rapporti tra Liguria e Perù

Genova. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e la vicepresidente con delega a Cultura e Spettacolo Simona Ferro hanno accolto oggi, nella sede regionale, Marco Lercari, presidente dell’associazione Educativa Antonio Raimondi.

Si tratta di una organizzazione senza scopo di lucro che rappresenta la comunità italiana in Perù e promuove istituzioni accademiche e realtà dedicate alla valorizzazione dei legami tra i due Paesi.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la volontà di rafforzare la cooperazione educativa e i rapporti tra Liguria e Perù, con particolare attenzione ai giovani e agli scambi formativi. Genova e la Liguria ospitano infatti una significativa comunità peruviana, da sempre elemento importante di integrazione e dialogo tra culture. L’incontro si inserisce nel percorso avviato da Regione per consolidare relazioni sempre più strette con realtà e comunità legate al territorio ligure.