Coop Liguria, utile a 24,9 milioni nel 2025: crescono ricavi e sconti

Genova. Anche il 2025 si chiude con il segno più per Coop Liguria, che è riuscita a consolidare il percorso di crescita in un contesto economico ancora debole, pur segnato dal rallentamento dell’inflazione alimentare ed energetica e da una moderata ripresa dei consumi.

La cooperativa chiude l’anno con un utile consolidato di 24,9 milioni di euro e ricavi complessivi che superano gli 864 milioni, in aumento rispetto agli 849 milioni del 2024.

Un dato rilevante riguarda la redistribuzione del valore: il 95% dei ricavi viene restituito alla collettività sotto forma di salari, acquisti, imposte e sostegno al territorio. Parallelamente cresce l’impegno sul fronte della convenienza, con sconti a soci e clienti che sfiorano gli 87 milioni di euro (+2,54% rispetto all’anno precedente).

La base sociale continua ad ampliarsi, raggiungendo quota 405.704 soci, circa un ligure su quattro. A loro sono destinati benefici complessivi per quasi 82 milioni di euro, tra sconti dedicati, promozioni e raccolte punti. Resta solida anche la raccolta del prestito sociale, pari a oltre 536 milioni, a fronte di un patrimonio consolidato di circa 830 milioni.

Il 2025 ha senato un traguardo simbolico, gli 80 anni della cooperativa, che ha festeggiato con iniziative diffuse sul territorio, tra cui eventi istituzionali, il tour “Food Village” e collaborazioni culturali con il Teatro Nazionale di Genova. Accanto alla memoria, spazio anche al futuro, con programmi di inserimento per giovani under 30 destinati a ruoli di responsabilità.

Sul fronte degli investimenti, Coop Liguria destina oltre 26 milioni di euro, interamente autofinanziati, al potenziamento della rete vendita. Tra gli interventi principali, il rinnovamento del punto vendita di Sestri Levante, l’ampliamento di quello di Recco e la riorganizzazione dell’Ipercoop L’Aquilone. Avviati anche progetti strategici nell’area genovese, dalla riqualificazione del centro commerciale Bisagno al recupero del superstore di Sestri Ponente.

A breve inoltre aprirà il nuovo punto Coop al Watefront, che diventerà una vetrina per i produttori locali: “Si tratta di una riqualificazione importante di uno snodo fondamentale della città, cartolina e biglietto da visita importante – conferma Roberto Pittalis, presidente Coop Liguria – siamo molto soddisfatti dell’investimento che abbiamo fatto e che porteremo avanti sia con la nostra presenza fisica sia continuando a valorizzare i produttori del territorio, che avranno spazi dedicati. Guardiano ai prossimi 80 anni con ottimismo e con le nuove aperture”.

Sul fronte occupazionale, Coop registra 2.796 addetti medi annui e un forte investimento sui giovani, con 90 nuovi apprendisti inseriti nel corso dell’anno. A questo si aggiungono oltre 100mila ore di formazione e premi ai dipendenti per 858mila euro.

La cooperativa rafforza inoltre il legame con il territorio attraverso acquisti di prodotti liguri per oltre 137 milioni di euro, coinvolgendo più di 130 imprese locali. Prosegue anche l’impegno sociale e ambientale: dai progetti contro la violenza di genere alle iniziative per l’inclusione, fino allo sviluppo di impianti fotovoltaici (15 attivi, con circa 3 milioni di kWh prodotti) e infrastrutture per la mobilità elettrica.

Sul piano della solidarietà, nel 2025 Coop Liguria dona beni per 1,2 milioni di euro attraverso il progetto “Buon Fine” e raccoglie 87 tonnellate di prodotti con le iniziative “Dona la spesa” e “Spesa sospesa”. A queste si aggiungono contributi economici a realtà del territorio e organizzazioni come la Croce Rossa Italiana.