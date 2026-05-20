Convegno della guardia di finanza su Ai e cybersecurity, Bucci: “Fiduciosi di ospitare la gigafactory”

Genova. “Aspettiamo notizie dal ministero, speriamo di sapere qualcosa tra sei mesi al massimo, la candidatura della nostra regione, con Liguria Digitale come capofila e migliaia di aziende e soggetti che aderiscono al progetto di ospitare una delle gigafactory europee è solida e siamo fiduciosi”.

Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci in occasione del convegno su Ai e cibersecurity organizzato dalla guardia di finanza con il patrocinio di Comune, Regione e Unige, e ospitato nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi. “Ci sono ovviamente altri candidati – dice Bucci – siamo alleati con la Lombardia, con la Puglia e con un paio di altre situazioni dove c’è Leonardo, ma siamo molto siamo in buona posizione. Vogliamo essere dentro il sistema perché questo consentirà anche di avere una ricaduta dal punto di vista dell’investimento privato che alla fine diventa ricaduta economica e occupazionale per la città e per la regione”.

La sindaca di Genova Silvia Salis, “padrona di casa”, ha parlato di come l’intelligenza artificiale – oltre a semplificare su vari fronti la vita dei cittadini – si potranno anche ottimizzare le risorse umane della pubblica amministrazione. “Dobbiamo capire, oggi, quali saranno le figure professionali che saranno utili nel futuro e l’Ai può aiutarci moltissimo a farlo – afferma – con il segretario generale e Criscuolo abbiamo già fatto diverse riunioni su questo tema. Stiamo mettendo a punto un sistema per potere inserire l’Ai gradualmente all’interno delle dinamiche dei nostri uffici e delle direzioni per per capire qual è l’impatto e in che modo possiamo utilizzarla, appunto, per andare incontro alla scarsità di risorse che ogni amministrazione ha”.

L’evento è iniziato con l’introduzione ai lavori da parte del comandante regionale

Liguria, generale di divisione Cristiano Zaccagnini, seguito dai saluti istituzionali di Salis, Bucci e Delfino. Sono intervenuti in qualità di relatori, il comandante interregionale dell’Italia Nord-

Occidentale Virgilio Pomponi, la professoressa Paola Girdinio e il professore Alessandro Armando dell’Università di Genova, l’ingegnere Enrico Castanini, direttore di Liguria Digitale, l’ingegnere Stefano Bencetti dell’Iit di Genova, Federico Sinigaglia, dirigente Servizi informativi del Comune di Genova, Vittorio Bendazzoli, responsabile del Reparto Sistemi e Sicurezza del Comune di Genova e il generale di Brigata Marco Tolla, capo del reparto Innovazione e Tecnologia del comando generale della guardia di finanza.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella protezione dei sistemi digitali, delle reti, dei dati e delle infrastrutture, dagli attacchi informatici, legati all’attuale contesto geopolitico internazionale evidenziando, altresì, le strategie di resilienza.

In particolare, si è discusso di come l’Ai possa costituire, da un lato, uno strumento di offesa utilizzato per attività belliche o criminali, nell’automatizzazione degli attacchi di phishing, nella generazione di malware evoluti e nella gestione delle tecniche di credential stuffing, ma dall’altro può costituire, in un contesto di cybersecurity, un potente strumento di difesa.

È stato, inoltre, approfondito il vantaggio per la pubblica amministrazione derivante dall’utilizzo dell’Ai per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi a patto che siano stabiliti una governance chiara e attività di monitoraggio al fine di proteggere dati, garantire la continuità dei servizi e coltivare la fiducia dei cittadini.

In conclusione le argomentazioni affrontate nel corso del convegno hanno cercato di fornire utili spunti di riflessione per la risposta al quesito insito nel titolo dell’evento, ossia se l’accelerazione tecnologica che caratterizza la nostra epoca, tra intelligenza artificiale e dispositivi di sicurezza sarà veramente “un binomio vincente per il futuro?”.