Weekend di controlli a Sampierdarena e Sturla: multe per 29mila euro nei locali

Genova. Altro weekend di controlli in città quello appena trascorso, con gli agenti della Questura di Genova che hanno passato al setaccio gli esercizi commerciali di Sampierdarena e Sturla.

Il servizio è stato disposta dalla questura Silvia Burdese, e hanno collaborato gli agenti del nucleo Commercio e Antidegrado della Polizia Locale e dei vigili del fuoco.

A Sampierdarena, un’associazione culturale di via Fillak è stata sanzionata per circa 15.000 euro per somministrazione di bevande a clienti non soci, allestimento di attività di spettacolo senza autorizzazione, violazione delle norme sull’impatto acustico, vendita di alcolici dopo le ore 23, musica dopo le ore 24 e assenza in loco del legale rappresentante durante il controllo. I vigili del fuoco, inoltre, hanno riscontrato criticità su estintori e vie di esodo e mancanza di scia antincendio.

Anche all’interno di una discoteca di via Degola sono state riscontrate dalla polizia locale alcune violazioni relative all’attività di pubblico spettacolo: sanzioni per 6.400 euro circa.

A Sturla invece è stato controllato un locale notturno dove sono state riscontrate irregolarità sul rispetto dell’impatto acustico. I vigili del fuoco hanno constatato la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi e del previsto piano di emergenza e l’omessa segnalazione delle vie di esodo. Sanzionato il conduttore del locale per 7.430 euro.