Contributi fino a 400 euro per l’attività sportiva dei figli minorenni: il nuovo bando della Regione

Genova. Un contributo per le famiglie fino ad un massimo di 400 euro per ciascun figlio minorenne: lo prevede l’edizione 2026 di Dote Sport, la misura con cui Regione Liguria sostiene anche quest’anno i genitori per le spese relative alla pratica sportiva dei figli minori, con uno stanziamento da 1 milione e 500mila euro. Lo hanno annunciato, al termine della giunta regionale, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, l’assessora allo Sport Simona Ferro e l’assessore alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola.

“Con Dote Sport Regione Liguria continua a investire concretamente sul diritto dei giovani a praticare attività sportiva, sostenendo le famiglie e promuovendo inclusione, benessere e crescita sociale – dichiarano il presidente Bucci e gli assessori Ferro e Scajola –. È un aiuto concreto per migliaia di cittadini liguri e allo stesso tempo incentiva i nostri giovani a praticare attività fisica, favorendo stili di vita sani e occasioni di socializzazione. Le risorse stanziate provengono dal Fondo sociale europeo, uno strumento fondamentale per sostenere iniziative che producono effetti positivi sul territorio e sulla qualità della vita delle famiglie. Come avvenuto lo scorso anno, anche per questa edizione valuteremo, in sede di assestamento di bilancio a luglio, un eventuale rifinanziamento della misura sulla base delle domande ricevute, con l’obiettivo di soddisfare tutte le richieste”.

La misura nel 2025, grazie a una dotazione complessiva di 3 milioni e 246mila euro, ha permesso di erogare contributi a 9.270 famiglie liguri. Il bando di quest’anno prevede una riserva pari al 10% del fondo a favore della pratica sportiva da parte dei minori con disabilità e fissa gli importi dei contributi alle famiglie in relazione al valore Isee:

– fino ad un massimo di 400 euro per ogni figlio minorenne in caso di Isee non superiore a 25mila euro;

– fino ad un massimo di 300 euro per ogni figlio minorenne in caso di Isee compreso tra 25mila e 35mila euro.

Le domande potranno essere presentate dal 9 al 30 giugno, accedendo al sistema Bandi Online di Filse.