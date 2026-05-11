Consiglio comunale, domani la Fanfara alpina suonerà l’inno d’Italia: accolta la richiesta della Lega

Genova. “Domani, a conclusione della straordinaria adunata nazionale degli alpini, che ha attraversato pacificamente e con orgoglio le strade della nostra Genova, risuoneranno le note del Canto degli italiani. Grazie a una richiesta della Lega la fanfara alpina eseguirà l’inno d’Italia quale momento di omaggio all’identità, al sacrificio e ai valori delle penne nere”.

Lo dichiarano in una nota i rappresentanti della Lega in consiglio comunale, Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli.

“Abbiamo chiesto che fosse l’Inno nazionale a chiudere, anche nell’aula consiliare, questa grande festa di popolo e di valori – prosegue la nota – gli alpini rappresentano il cuore pulsante della nostra nazione, solidarietà, spirito di sacrificio e amore incondizionato per il territorio”.

“Vedere Genova colorata dal tricolore è stata un’emozione unica, far risuonare l’inno di Mameli, eseguito dalla prestigiosa Fanfara alpina, è il giusto riconoscimento a chi, in pace e in guerra, non ha mai fatto mancare il proprio supporto all’Italia”.